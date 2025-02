Tragèdia mortal per un incendi en una casa de Barcelona

per Mireia Puig

Barcelona ha estat escenari d'una tràgica pèrdua després que un incendi en un habitatge deixés una víctima mortal. El succés ha commocionat els veïns de la zona, que encara intenten assimilar el que ha passat.

Incendi a Sarrià-Sant Gervasi

L'incendi va tenir lloc en un habitatge situat al número 14 del carrer Plantada, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Segons fonts municipals, els Bombers de Barcelona van rebre l'avís a les 12:50 hores i van mobilitzar cinc dotacions al lloc dels fets. Malgrat la seva ràpida actuació, les flames es van propagar amb virulència, cobrant-se la vida d'un home de 81 anys.

Les autoritats han indicat que les causes de l'incendi encara estan sent investigades. Es desconeix si la víctima es trobava sola a l'habitatge en el moment del sinistre o si hi va haver intents de rescat previs a l'arribada dels bombers.

Resposta dels serveis d'emergència

Juntament amb els Bombers de Barcelona, també es van desplaçar tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de dotacions de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Aquest últim cos policial ha assumit la investigació per esclarir els fets.

Veïns de la zona han expressat la seva preocupació i tristesa per la defunció de l'ancià, destacant la perillositat dels incendis en habitatges antics i la importància de comptar amb mesures de seguretat adequades.

Investigació en curs

A mesura que avancen les perquisicions, s'espera que els pèrits determinin l'origen exacte de l'incendi i si existia alguna condició prèvia a l'habitatge que pogués haver facilitat la propagació de les flames. Les autoritats han recordat la importància de mantenir en bon estat les instal·lacions elèctriques i evitar situacions de risc a les llars.

El districte de Sarrià-Sant Gervasi, caracteritzat per les seves edificacions històriques i residències de llarga data, podria veure's subjecte a revisions de seguretat després d'aquest desafortunat episodi. Per ara, la comunitat lamenta la pèrdua d'una vida i espera respostes sobre el que ha passat.