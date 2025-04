Un incendi d'unes canyes provoca un fort ensurt

per Mireia Puig

Un petit incendi ha sorprès aquesta tarda els veïns d'una zona residencial propera al llit d'un riu, generant gran alarma i mobilització d'equips d'emergència. Encara que inicialment la magnitud semblava considerable a causa del fum intens que s'estenia ràpidament pels voltants, la ràpida intervenció va aconseguir minimitzar els danys i evitar riscos majors.

Què va passar exactament?

El foc es va declarar aproximadament a les 18:19 hores del divendres 18 d'abril de 2025 a Sant Joan Despí, concretament en una zona coneguda com a Bosc dels Infants, una àrea amb abundant vegetació de ribera i especialment canyes, que solen ser altament inflamables en aquesta època de l'any a causa de la seva sequedat.

L'avís als serveis d'emergència va ser immediat i canalitzat a través del número 112, després de l'alerta de veïns i conductors que passaven a prop de la zona i van observar una considerable columna de fum elevant-se per sobre del nucli urbà.

| ACN

Segons van confirmar fonts oficials del cos de Bombers, el foc va afectar al voltant de 100 metres lineals de vegetació, una extensió que podria considerar-se moderada, encara que amb alt risc d'expansió per la vegetació seca circumdant.

Desplegament dels equips d'emergència

La ràpida mobilització de quatre dotacions del cos de Bombers va ser clau per controlar l'incendi en pocs minuts. Els efectius desplaçats es van enfocar immediatament a crear perímetres de seguretat i combatre les flames directament des de diversos fronts per evitar que es propagués, especialment considerant la proximitat a zones habitades.

Així mateix, agents de la policia local van establir controls preventius a les immediacions per desviar el trànsit vehicular i assegurar que cap persona s'acostés massa al lloc de l'incident, facilitant així les tasques dels equips d'emergència.

Causes i conseqüències preliminars de l'incendi

Encara que la investigació segueix oberta, les primeres hipòtesis apunten a una possible negligència humana o a l'acció accidental com a detonant de les flames. És habitual que, amb l'arribada de la calor primaveral i l'augment d'activitats recreatives en zones naturals properes a nuclis urbans, els riscos d'incendi s'incrementin considerablement.

Fins ara no s'han reportat danys personals ni pèrdues materials significatives, sent l'afectació limitada estrictament a l'àmbit vegetal. No obstant això, les autoritats locals i els serveis d'emergència han reiterat la necessitat d'extremar precaucions en aquestes dates a causa de la facilitat amb què poden iniciar-se incendis en espais naturals secs.

| Canva

Antecedents preocupants a la zona

Sant Joan Despí i els seus voltants no són aliens a episodis similars, especialment a la primavera i estiu, quan els incendis en vegetació seca són freqüents. L'any passat, per exemple, es van registrar diversos incidents menors que també van obligar a desplegar dispositius similars i van generar inquietud en la població.

Aquest tipus d'episodis, encara que petits, són una advertència clara sobre la vulnerabilitat d'algunes zones periurbanes als incendis forestals i la necessitat de mantenir nets aquests espais, així com promoure campanyes educatives per conscienciar sobre els perills de comportaments irresponsables.