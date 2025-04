Tragèdia mortal en una explosió de gas

Un fort estrèpit ha trencat la calma d'un barri residencial durant el matí d'aquest diumenge, causant una gran commoció entre els veïns que ràpidament han alertat els serveis d'emergència. La gravetat de l'incident ha deixat com a resultat una víctima mortal i nombrosos interrogants sobre les causes del tràgic succés.

Explosió fatal a Cambrils

La tragèdia ha tingut lloc a primera hora del matí, concretament a les 09:57 hores, en un habitatge situat al número 2 del carrer Grup Sant Pau de Cambrils, a la comarca del Baix Camp.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, s'ha tractat d'una explosió provocada per una acumulació de gas butà, un incident especialment perillós per la seva capacitat destructiva i la seva difícil previsió.

| ACN

Després de rebre diverses trucades d'alerta, fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat immediatament al lloc dels fets. La seva ràpida actuació ha estat clau per contenir els efectes de la deflagració, que encara que potent, no ha provocat danys estructurals significatius a l'edifici afectat. Com a mesura preventiva, els bombers van decidir desallotjar una desena de persones dels edificis contigus, assegurant-se així d'evitar possibles conseqüències majors.

Víctima mortal confirmada

Lamentablement, els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar la vida d'una persona que es trobava a l'interior de l'immoble quan es va produir l'explosió. Fins al moment, no han transcendit més dades sobre la identitat ni l'edat de la víctima, a l'espera que les autoritats puguin completar la seva investigació i contactar amb els familiars.

Aquest trist desenllaç ha commocionat profundament els veïns del barri, que asseguren haver-se despertat amb un fort soroll seguit d'un tremolor. Diversos testimonis recollits al lloc del succés destaquen la rapidesa amb què van arribar els equips d'emergència, encara que alguns van expressar preocupació per la seguretat de les instal·lacions de gas a la zona.

| @bomberscat

Investigació en marxa

Arran del succés, els Mossos d'Esquadra han obert immediatament una investigació per determinar les causes exactes de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten a una possible fuita de gas butà acumulat a l'habitatge, però caldrà esperar al resultat de les perquisicions per obtenir respostes definitives.

Mentrestant, els tècnics d'emergències romanen inspeccionant minuciosament l'immoble, així com les instal·lacions de gas i els dispositius de seguretat del mateix. També s'ha iniciat un control exhaustiu dels habitatges propers per descartar qualsevol risc addicional.