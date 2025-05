Tragèdia mortal en caure un plafó de formigó en un centre comercial

El passat dilluns 19 de maig, al voltant de les 13:00 hores, un plafó de formigó es va desprendre del sostre d'una botiga al centre comercial Via Sabadell, ubicat a la ciutat de Sabadell. El col·lapse va impactar directament un home de 60 anys, que va morir a l'acte a causa de la gravetat de les lesions sofertes.

Segons va informar la Agència Catalana de Notícies (ACN), els serveis d'emergència, inclosos els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), van acudir ràpidament al lloc després de rebre l'avís de l'accident. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de la víctima.

Les autoritats locals han iniciat una investigació per determinar les causes exactes del despreniment del plafó. S'estan revisant els protocols de manteniment i les inspeccions estructurals realitzades al centre comercial per esclarir si hi va haver negligència o fallades en la construcció que poguessin haver provocat l'accident.

Antecedents i preocupacions sobre la seguretat estructural

Aquest tràgic succés ha reavivat el debat sobre la seguretat en infraestructures comercials a Espanya. Encara que els col·lapses estructurals en centres comercials no són freqüents, hi ha antecedents que generen preocupació.

El 2018, durant el festival O Marisquiño a Vigo, una plataforma va col·lapsar, causant més de 300 ferits. Més recentment, al febrer de 2025, el sostre del centre comercial Real Plaza Trujillo al Perú es va desplomar, resultant en la mort de vuit persones i més de 80 ferits. Aquests incidents han posat de manifest la necessitat de revisar i reforçar les normatives de seguretat en espais públics.

A Catalunya, les autoritats han intensificat les inspeccions en infraestructures públiques i privades després de l'accident a Via Sabadell. L'objectiu és prevenir futurs incidents i garantir la seguretat dels ciutadans en espais comercials i d'oci.

La importància de la prevenció

La tragèdia a Via Sabadell subratlla la importància de la prevenció i el manteniment adequat de les infraestructures. És fonamental que els propietaris i gestors de centres comercials compleixin rigorosament amb les normatives de seguretat i realitzin inspeccions periòdiques per detectar possibles fallades estructurals.

A més, les autoritats han de garantir que existeixin mecanismes efectius de supervisió i sanció per a aquells que incompleixin les normatives. La seguretat dels ciutadans ha de ser una prioritat, i és responsabilitat de tots —administracions, empreses i societat— treballar conjuntament per evitar que tragèdies com la ocorreguda a Via Sabadell es repeteixin.

Aquest lamentable succés serveix com a recordatori que la seguretat no s'ha de donar per feta i que la vigilància constant és essencial per protegir la vida i el benestar de les persones en espais públics.