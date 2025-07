Tragèdia mortal en caure una persona per un barranc... i un bomber ferit

per Mireia Puig

Un tranquil diumenge de muntanya s'ha convertit en tragèdia quan una persona ha perdut la vida després de precipitar-se per un barranc, en un accident que a més ha deixat un membre de l'equip de rescat ferit.

Caiguda fatal en una zona perillosa

Els fets van tenir lloc al matí d'aquest diumenge a la coneguda àrea muntanyosa de Monistrol de Montserrat, situada a la comarca del Bages, Catalunya. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, a les 10:49 hores van rebre l'avís que una persona havia patit una greu caiguda entre roques a la zona coneguda com les Escales dels Pobres, un sender escarpat que porta fins a l'emblemàtic Sant Jeroni.

La ràpida resposta d'emergència va activar immediatament un ampli dispositiu format per tres dotacions terrestres, a més d'un helicòpter amb especialistes del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un rescat complicat des de l'aire

Degut a la complexitat del terreny, l'operació de rescat va ser especialment delicada. L'helicòpter va fer dues maniobres de grua per poder deixar al lloc tant el material necessari com el personal de rescat especialitzat. Un cop a la ubicació exacta de l'accident, l'equip va aconseguir atendre la víctima, immobilitzar-la en una llitera i extreure-la mitjançant un matalàs de buit des de l'aire.

Tanmateix, i malgrat els intensos esforços per mantenir-la amb vida, realitzant maniobres avançades de reanimació cardiopulmonar durant el seu trasllat, finalment la víctima no va aconseguir sobreviure. La persona va ser portada inicialment a l'aparcament del cremallera de Montserrat, des d'on una ambulància la va transportar amb urgència a un hospital proper. Allà, poc després, es va confirmar la seva defunció.

Un bomber ferit en les tasques de rescat

Les tasques de rescat també van registrar un altre incident lamentable quan un bomber va resultar ferit en produir-se el despreniment d'una roca. Segons van informar fonts oficials, tot i que les lesions patides per l'efectiu no van ser de gravetat extrema, sí que van requerir atenció mèdica immediata. El bomber va ser traslladat en estat lleu a l'Hospital Althaia de Manresa per a la seva avaluació i tractament.

Juntament amb el desplegament de bombers, s'hi van sumar també efectius dels Mossos d'Esquadra, encarregats d'investigar les circumstàncies exactes de l'accident, a més d'altres dues unitats mèdiques del SEM que van donar suport durant el procediment.

Una reflexió necessària sobre la seguretat

Aquest dramàtic succés posa novament en relleu la importància d'extremar la precaució a l'hora de fer activitats a l'aire lliure en zones de muntanya, especialment aquelles amb terrenys complicats o de difícil accés. Les autoritats insisteixen a recordar a la ciutadania la necessitat de seguir sempre les recomanacions bàsiques de seguretat, com utilitzar equip adequat, anar sempre acompanyat i tenir en compte les condicions meteorològiques.

A Catalunya, cada any es produeixen nombrosos rescats de muntanya que, tot i que moltes vegades tenen finals feliços, recorden que una simple distracció o un imprevist pot derivar en tragèdia, com lamentablement ha passat en aquesta ocasió.