Gir de 180º sobre els desapareguts a Cubelles després de les declaracions de l'alcaldessa

Un succés que havia posat en alerta tota una comunitat sembla donar un gir inesperat. Després d'hores d'incertesa i preocupació, una nova versió dels fets emergeix, deixant oberta la porta a la possibilitat que tot hagi estat fruit d'una falsa alarma.

Dubtes sobre la desaparició després de l'última hora oficial

L'alarma saltava dissabte a la tarda quan van començar a circular informacions sobre la suposada desaparició de dues persones al riu Foix, al seu pas per Cubelles, a la comarca del Garraf. Equips d'emergència, bombers i forces de seguretat es mobilitzaven amb rapidesa, i la notícia s'estenia ràpidament, generant gran expectació i preocupació entre els veïns i a tot Catalunya.

Tanmateix, la intervenció de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha posat en dubte tot el que fins ara es donava per cert. En declaracions recollides per la premsa aquest diumenge, Fonoll ha reconegut que no existeix cap denúncia formal de desaparició i que, fins ara, l'Ajuntament no ha rebut cap trucada directa per part de familiars que confirmi els fets.

| ACN

La versió oficial: una falsa alarma?

Segons ha explicat l'alcaldessa, l'única informació de què disposen les autoritats procedeix dels testimonis que van afirmar haver vist un adult i un menor a la passarel·la de fusta just abans de caure a l'aigua. “Aquestes persones estan seguríssimes que va ser així”, ha assenyalat Fonoll en declaracions a TVE, recalcant que la versió dels testimonis continua sent investigada, però que encara no hi ha proves concloents ni denúncies rebudes.

Aquest nou enfocament ha canviat completament la dinàmica de les tasques de recerca, centrades fins ara a rastrejar diferents trams del Foix, tant per terra com per aigua.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el dispositiu s'ha mantingut actiu davant la mínima possibilitat que realment hi hagués desapareguts, però les autoritats insisteixen que no es descarta que tot pugui tractar-se d'un error o un malentès.

| Canva

Un operatiu de recerca sense denúncies formals

El subinspector de Bombers, Ricard Costa, ha reconegut davant els mitjans que la hipòtesi més versemblant és que, davant l'absència total de denúncies i la manca d'altres evidències, “és correcte pensar que no s'ha produït cap desaparició al riu”, tot i que se segueix buscant per precaució i fins a descartar totalment qualsevol risc.

De moment, l'operatiu continua pentinant la zona afectada pel desbordament, amb el suport de testimonis i amb l'ajuda de drons i equips subaquàtics. Amb criteris de màxima prudència, s'han rastrejat més de 200 metres del curs fluvial, tot i que sense obtenir resultats.