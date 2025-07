Gran ensurt en caure una roca a una platja

per Mireia Puig

El dia assolellat i aparentment tranquil prometia ser perfecte per als banyistes, però un incident inesperat va canviar completament la jornada per a aquells que gaudien del mar i la sorra. Encara que inicialment no es va revelar el lloc exacte del succés, aviat van sortir a la llum detalls preocupants que van mobilitzar les autoritats.

Va ser al voltant de les 13:39 hores quan es va rebre l'alerta sobre el despreniment d'una gran roca a la coneguda platja de les Roques d'en Lluc, situada a Arenys de Mar, segons van confirmar fonts oficials del cos de bombers de Catalunya.

Mesures ràpides per prevenir desgràcies majors

Només rebre l'avís, els efectius d'emergències van activar un protocol immediat per garantir la seguretat dels banyistes. Com a primera mesura preventiva, es va procedir al desallotjament total de la platja per evitar que cap persona corregués riscos innecessaris. Posteriorment, els especialistes en rescats i seguretat van començar tasques per sanejar la zona afectada, fent caure les parts més inestables i potencialment perilloses del penya-segat.

| ACN

Gràcies a la ràpida intervenció, afortunadament no hi va haver ferits, tot i que l'ensurt va ser considerable per a les persones que es trobaven a prop del lloc en el moment del despreniment.

Platja amb antecedents d'incidents similars

Aquest tipus de fets, encara que puntuals, han passat anteriorment a diferents platges de Catalunya a causa de l'erosió natural provocada per factors meteorològics i marins. La platja de les Roques d'en Lluc, caracteritzada precisament per estar situada al costat de formacions rocoses, no està exempta d'aquests riscos.

Segons expliquen experts en geologia, la caiguda de roques és habitual en zones costaneres amb penya-segats. Les pluges intenses, l'onatge fort i l'exposició constant al vent erosionen el terreny fins a provocar despreniments sobtats com el que ha tingut lloc en aquest cas.

Accions preventives i recomanacions

Després d'aquest incident, les autoritats locals van anunciar que intensificaran les inspeccions a zones costaneres vulnerables. L'objectiu és avaluar regularment l'estat dels penya-segats i adoptar mesures preventives, com senyalitzar adequadament les àrees de risc o fer treballs periòdics de manteniment i sanejament.

Es recomana, a més, als visitants d'aquestes platges mantenir-se allunyats de les zones clarament identificades com a perilloses i seguir en tot moment les indicacions proporcionades per les autoritats i els serveis d'emergència.

La prevenció, molt important en aquests casos

Aquest ensurt posa novament de manifest la importància de la prevenció i la rapidesa en l'actuació dels cossos de seguretat davant situacions potencialment perilloses. Si bé en aquesta ocasió no hi va haver víctimes ni danys majors, el succés recorda la necessitat de mantenir-se alerta i prendre precaucions a les platges properes a penya-segats.

| Govern

Les platges catalanes continuaran sent llocs de gran atractiu turístic i gaudi popular, però la seguretat dels visitants ha de prevaldre sempre per damunt de tot. Mantenir aquestes àrees ben vigilades i segures serà clau per evitar que futurs despreniments puguin acabar en tragèdia.