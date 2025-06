Una altra tragèdia laboral causada per la calor: Mor un home de 47 anys

El món laboral torna a tenyir-se de dol després d'un incident que, malauradament, s'hauria pogut evitar. En un context on les altes temperatures ja formen part del dia a dia, els riscos per a qui treballa a l'aire lliure o en condicions extremes augmenten de manera preocupant. El succés que ha sacsejat treballadors i veïns en les últimes hores ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre la protecció de la salut en l'entorn professional.

Els fets han tingut lloc al matí d'aquest dijous, durant les primeres hores d'una jornada aparentment rutinària. Poc abans de les deu, l'activitat en una obra d'enderroc d'un edifici es desenvolupava amb normalitat, fins que un gir inesperat ha canviat el rumb del dia. El lloc concret de l'accident, situat en un dels principals carrers del centre de Tarragona, s'ha convertit en l'epicentre d'una mobilització de serveis d'emergència.

Segons la informació facilitada pel Diari de Tarragona, el treballador afectat, un home de 47 anys, estava duent a terme tasques a la coberta d'un edifici quan ha patit un greu incident. Les primeres hipòtesis apunten a un cop de calor, que hauria provocat la pèrdua d'equilibri i una posterior caiguda des d'una alçada aproximada de tres metres. El fort impacte ha agreujat l'estat de la víctima de manera crítica.

Intervenció ràpida però insuficient

Tan aviat com s'ha rebut l'avís, registrat a les 09:54 hores, tres dotacions de bombers i diverses unitats del SEM s'han desplaçat ràpidament al lloc del succés, situat al carrer Monestir de Poblet, a prop de la cruïlla amb Alfred Opiso. La ràpida intervenció ha permès estabilitzar en un primer moment el treballador, que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. Tot i això, malgrat els esforços mèdics, la gravetat de les lesions i el quadre clínic derivat del cop de calor han resultat fatals, i l'home ha mort poc després del seu ingrés.

Els Mossos d'Esquadra han posat immediatament els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, així com del Departament d'Empresa i Treball, seguint els procediments que marca la llei en aquests casos d'accidents laborals mortals. El cas s'investiga per esclarir tots els detalls i determinar si es van complir els protocols de seguretat.

El cop de calor, un enemic invisible a la feina

Les autoritats han recordat la importància de la prevenció davant l'augment d'accidents vinculats a les altes temperatures, especialment en sectors com la construcció, on l'exposició directa al sol i l'esforç físic són habituals. El cop de calor pot aparèixer de manera sobtada i el seu impacte és potencialment mortal, com s'ha demostrat en aquest tràgic succés. La mort d'aquest treballador de 47 anys se suma a una llista creixent de víctimes que, en les últimes setmanes, han perdut la vida per causes relacionades amb la calor en diferents punts de Catalunya.

Les temperatures extremes s'han convertit en un repte addicional per a la seguretat laboral, especialment a l'estiu, i els experts insisteixen en la necessitat d'adaptar horaris, facilitar pauses i garantir la correcta hidratació dels empleats. N