Tarda complicada en el trànsit: Diverses vies tallades per incendis o accidents

El trànsit rodat pot transformar-se en una autèntica odissea quan sorgeixen imprevistos que afecten la circulació, especialment en dies en què les carreteres suporten una alta densitat de vehicles i qualsevol incident desencadena retencions quilomètriques. La jornada d'aquest dijous ha estat un clar exemple de com una combinació d'accidents i emergències pot posar en escac la mobilitat i la seguretat viària.

Emergència per incendi: Un vehicle crema i provoca un incendi forestal

La situació s'ha complicat poc abans de les quatre de la tarda, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís d'un incendi originat per un vehicle en plena circulació. El foc no només ha calcinat l'automòbil, sinó que ràpidament s'ha propagat a la massa forestal circumdant. L'incident ha tingut lloc al terme de Vilajuïga, on els Bombers de la Generalitat han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres, a més de mitjans de comandament, per lluitar contra les flames que amenaçaven d'estendre's per la zona boscosa.

Les imatges compartides a les xarxes socials mostraven una columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres de distància, generant inquietud entre els conductors i veïns de la zona. Els Bombers han confirmat que l'evolució de l'incendi està sent favorable i, després d'una intensa intervenció, ja han pogut declarar el foc controlat al voltant de les 16:20 hores. Aquest tipus d'incidents, en què un simple accident de trànsit deriva en un incendi forestal, es torna cada cop més freqüent amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures.

| ACN

Vies tallades i desviaments: L'impacte en la mobilitat entre Llançà i Vilajuïga

Un dels efectes immediats de l'incendi ha estat el tall total de la circulació a la carretera N-260, en un tram de 8 quilòmetres comprès entre Llançà i Vilajuïga. La restricció, comunicada pel Servei Català de Trànsit, ha obligat a establir desviaments alternatius per les carreteres GI-604 i GI-612, afectant desenes de conductors que s'han vist obligats a modificar el seu itinerari.

Accidents múltiples a Ventalló i retencions a l'AP-7

La tarda ha continuat amb nous contratemps. A Ventalló, la carretera C-31 ha estat escenari d'un accident múltiple en què s'han vist implicats diversos turismes, cosa que ha obligat a tallar la via durant diversos minuts. Les autoritats de Trànsit han recomanat l'ús de la C-31a com a ruta alternativa mentre els equips d'emergència treballaven a la zona. Al voltant de les 16:18 hores s'ha pogut habilitar un pas alternatiu, tot i que la circulació continua sent lenta i condicionada a un sol carril.

Mentrestant, a l'AP-7 entre Gelida i Subirats, es registren fins a 4 quilòmetres de retencions en sentit sud, direcció Tarragona, per la retirada d'un vehicle que ocupa el voral. A més, en sentit nord cap a Girona, també es comptabilitzen 3 quilòmetres de lentitud, agreujant la situació per als conductors que transiten per un dels principals eixos viaris del país.

Més incidents: Tall a la TV-2126 a Calafell

La jornada d'incidències no ha acabat aquí. Un accident a la TV-2126 al seu pas per Calafell ha obligat a tallar la circulació, afegint-se així a la llista de carreteres afectades per sinistres i complicant encara més la mobilitat en diferents punts de Catalunya. Tot i que les autoritats no han detallat la magnitud de l'accident, el Servei Català de Trànsit ha recomanat buscar itineraris alternatius mentre durava la intervenció dels serveis d'emergència.