Tragèdia mortal en un brutal accident de camió a la LL-12

Un aparatós accident entre dos vehicles pesants ha tornat a tenyir de tragèdia les carreteres catalanes. La col·lisió, que ha acabat amb un camió totalment envoltat en flames, ha deixat sense vida un dels conductors implicats, atrapat a la cabina mentre aquesta cremava intensament. Les autoritats ja investiguen què va poder causar aquest greu sinistre.

Col·lisió fatal en plena tarda

Els fets es van produir aquest dijous a la tarda, concretament al voltant de les 16:30 hores, en una via coneguda per la circulació freqüent de vehicles pesants. El punt exacte de l'impacte es va localitzar al quilòmetre 2 de la carretera LL-12, en terme municipal d'Albatàrrec, a la comarca lleidatana del Segrià. L'emergència va ser activada immediatament després de rebre els primers avisos telefònics de testimonis presencials, que van descriure una situació dramàtica.

Al lloc es van desplaçar ràpidament quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida intervenció, no es va poder fer res per salvar el conductor atrapat a la cabina del vehicle incendiat, ja que les flames es van propagar amb gran rapidesa.

| ACN

Esforços desesperats per controlar l'incendi

Durant més de dues hores, els efectius de bombers van treballar intensament per controlar les flames que consumien completament un dels camions involucrats. L'altre conductor implicat en l'accident, encara que visiblement afectat, va resultar il·lès. Aquest últim va poder abandonar el seu vehicle pels seus propis mitjans i col·laborar amb les autoritats per esclarir l'incident.

A causa de la gravetat de l'accident i a les tasques d'extinció i rescat, la carretera LL-12 va haver de ser tallada completament al trànsit, establint desviaments senyalitzats per reduir les retencions i evitar possibles riscos addicionals per a altres conductors.

Una carretera marcada per la sinistralitat

Aquest nou sinistre reobre un debat ja conegut sobre la perillositat d'algunes vies transitades regularment per camions i vehicles pesants. La carretera LL-12 ha estat escenari en altres ocasions d'incidents similars, cosa que ha portat en diverses oportunitats a organitzacions veïnals i associacions de conductors professionals a demanar mesures urgents per millorar la seguretat en aquest tram, especialment pel que fa a la senyalització i vigilància.

| @bomberscat

Investigació en curs

Mentrestant, la Unitat d'Investigació d'Accidents dels Mossos d'Esquadra treballa per determinar les causes exactes de la col·lisió mortal. Encara que no hi ha conclusions definitives, no es descarten factors com una possible maniobra perillosa, una fallada mecànica o una distracció al volant.

Accidents com el que va ocórrer a Albatàrrec posen de relleu la fragilitat i els perills als quals s'enfronten diàriament els professionals del transport. La pèrdua humana es converteix en un dolorós recordatori de la importància de la prevenció, la responsabilitat individual al volant i la necessitat urgent de millorar la seguretat en aquelles carreteres especialment vulnerables al trànsit pesant.

Aquest lamentable episodi ha de servir per replantejar estratègies efectives que redueixin les tragèdies a la carretera, reforçant els controls de trànsit i ampliant la inversió en infraestructures viàries segures. Només així es podrà evitar que incidents com aquest tornin a repetir-se amb la dramàtica freqüència actual.