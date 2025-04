Caos a la C-32, retencions quilomètriques: Un accident obliga a tallar dos carrils

per Iker Silvosa

Un greu accident ha desencadenat un veritable caos en una de les vies més concorregudes de l'àrea metropolitana de Barcelona, generant cues quilomètriques i provocant la desesperació entre els conductors afectats per la inesperada situació.

Un accident que ha paralitzat l'autopista

L'incident va ocórrer aquest dimecres, al voltant de les 15 hores, a l'autopista C-32, concretament entre els municipis de Gavà i Viladecans, en sentit cap a Barcelona. Per raons encara desconegudes i que estan sent investigades per les autoritats, diversos vehicles s'han vist involucrats en una col·lisió múltiple que ha obligat al tancament immediat de dos carrils, segons han informat fonts oficials de Trànsit.

| ACN

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha resultat clau. Fins al lloc s'han desplaçat efectius sanitaris amb almenys dues ambulàncies, encarregades d'atendre les persones implicades en el sinistre. Encara que fins al moment no ha transcendit l'estat exacte dels afectats ni el nombre total de vehicles involucrats, la presència d'ambulàncies i equips mèdics indica que podria haver-hi ferits.

Retencions quilomètriques i alternatives

L'accident ha generat retencions importants en direcció a Barcelona, arribant a assolir diversos quilòmetres durant els primers instants després del sinistre. Les autoritats han sol·licitat als conductors evitar aquesta ruta en la mesura del possible, recomanant alternatives com la carretera C-31 o l'autopista AP-7, vies que també han començat a registrar un increment notable del trànsit a causa del desviament massiu de vehicles.

Mentrestant, els tècnics de trànsit treballen intensament a la zona per desallotjar els carrils afectats i facilitar la reobertura completa de la via el més aviat possible. S'espera que el trànsit pugui normalitzar-se progressivament en les pròximes hores, encara que des del Servei Català de Trànsit adverteixen que els retards podrien prolongar-se durant bona part de la tarda.

Aquest tram de la C-32, especialment concorregut per aquells que es desplacen diàriament cap a Barcelona, sovint és escenari habitual d'incidents, encara que poques vegades tan significatius com el que ha ocorregut aquest dimecres. Segons dades d'anys anteriors, l'increment d'accidents en aquesta autopista ha estat una preocupació constant per a les autoritats, que regularment insisteixen en la importància de mantenir la precaució i respectar els límits de velocitat establerts.

Aquest nou incident a l'autopista C-32 torna a posar de manifest la necessitat d'extremar les precaucions al volant, sobretot en vies d'alta circulació on un petit descuit pot derivar en conseqüències tràgiques. Les autoritats insisteixen en la responsabilitat de cada conductor per reduir aquest tipus d'incidents, que a més de generar danys personals i materials, afecten seriosament el trànsit i la rutina diària de milers de persones.