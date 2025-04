Espectacular incendi en un bloc de pisos, intervenen 9 dotacions de bombers

Una espessa columna de fum negre, visible des de diversos punts de la localitat, va fer saltar les alarmes durant la tarda d'aquest dimecres. Els serveis d'emergència van rebre múltiples trucades que alertaven sobre un incendi en un bloc residencial. A mesura que els primers equips de rescat arribaven al lloc, la magnitud del sinistre es va fer evident.

Alarma veïnal i ràpida actuació de bombers

L'incendi es va iniciar aproximadament a les 16:15 hores i va afectar de forma greu la planta baixa i el primer pis d'un edifici situat al carrer de la Pau de Gavà. La situació va exigir una mobilització immediata i massiva per part dels equips d'emergències, desplaçant-se fins a nou dotacions de bombers per controlar la virulència del foc.

Segons van informar fonts oficials dels Bombers de la Generalitat, el foc es va originar a la planta baixa, propagant-se ràpidament cap al primer pis de l'edifici.

| Canva

Els bombers van haver de treballar intensament durant més d'una hora per aconseguir estabilitzar la situació i evitar que les flames arribessin a nivells superiors o edificis adjacents. La ràpida actuació dels efectius va ser clau per contenir el foc i minimitzar els danys materials.

Complexitat en les tasques d'extinció i ventilació

Les imatges captades durant la intervenció mostren clarament la complexitat de l'incident. Una densa columna de fum envaïa l'espai entre edificis, dificultant considerablement la tasca dels bombers i generant inquietud entre els veïns de la zona, molts dels quals van sortir immediatament al carrer alertats per la intensa olor de cremat.

Durant les operacions d'extinció, un dels majors desafiaments va ser assegurar la ventilació de l'immoble afectat, ja que el fum acumulat als pisos superiors i el forat de l'escala suposava un greu risc per als residents. Bombers especialitzats van haver d'emprar tècniques avançades per evacuar el fum i garantir que no quedés cap brasa que pogués revifar l'incendi.

Sense víctimes però amb importants danys materials

Afortunadament, i gràcies a la rapidesa amb què es va desenvolupar la intervenció, no es van registrar ferits ni víctimes mortals. No obstant això, els danys materials són significatius. Els habitatges afectats van quedar visiblement deteriorats pel foc i el fum, i ara serà necessària una inspecció tècnica exhaustiva per valorar si l'edifici ha patit danys estructurals.

La Policia Local va col·laborar activament en l'evacuació preventiva dels residents més propers al focus de l'incendi, garantint que ningú romangués en situació de risc. Així mateix, agents municipals van començar les primeres investigacions per esclarir les causes de l'incident, encara que de moment no s'han difós hipòtesis concloents sobre com es va iniciar el foc.

Reflexions sobre la seguretat residencial

Aquest tipus d'incidents posa de manifest la importància vital de mantenir actualitzats els sistemes de prevenció i detecció d'incendis en edificis residencials, especialment en aquells amb més antiguitat.

| ACN

També resulta fonamental la coordinació i eficàcia dels cossos d'emergència, que, com es va demostrar en aquest incendi, poden marcar la diferència entre un incident greu però controlat i una tragèdia potencialment fatal.

La ràpida reacció dels veïns i l'actuació coordinada dels serveis d'emergència han aconseguit evitar el que podria haver estat una catàstrofe encara més gran. Ara, queda pendent la tasca d'avaluar els danys i retornar la tranquil·litat a aquells que han viscut aquest impactant episodi, una experiència que trigaran a oblidar.