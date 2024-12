Tragèdia mortal per un atropellament a la C-55

per Mireia Puig

Els atropellaments a la carretera són una de les principals causes d'accidents de trànsit al món, representant una amenaça constant tant per a vianants com per a conductors. En un entorn cada cop més urbanitzat i amb un augment sostingut del nombre de vehicles en circulació, les probabilitats de patir o presenciar un atropellament s'incrementen.

Aquests accidents no només generen un impacte físic immediat, sinó que també deixen profundes seqüeles emocionals i econòmiques a les persones involucrades i a les seves famílies. Sovint els atropellaments són conseqüència d'una combinació de factors com la imprudència, la distracció, la manca de respecte per les normes de trànsit o les condicions adverses de les vies. Avui hem de lamentar una víctima més.

L'atropellament ha tingut lloc a la C-55 al seu pas per la localitat d'Olesa de Montserrat

Un vianant ha mort aquest dimarts al matí al ser atropellat a la carretera C-55 al seu pas per Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc a les 11.37 hores al quilòmetre 2,7 de la carretera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat un vianant i ha mort.

| ACN

D'altra banda, la passatgera del davant del turisme ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'Hospital de Martorell. Arran del sinistre s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat inicialment la C-55 al punt de l'accident s'ha fet pas alternatiu.

Amb aquesta víctima, ja són 128 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 7 de les quals són vianants.

Una responsabilitat de tots per evitar-los

Pels vianants, l'atenció constant és clau. Evitar l'ús del telèfon mòbil mentre es creua un carrer o caminar prop del voral pot marcar la diferència entre un ensurt i unaccidentgreu. És fonamental utilitzar els passos de zebra i sempre mirar en les dues direccions abans de creuar, fins i tot en vies d'un sol sentit.

Si les condicions de visibilitat són baixes, com durant la nit o en dies plujosos, portar roba reflectora o una llanterna augmenta la possibilitat de ser vist pels conductors. A més, respectar els senyals de trànsit, com ara semàfors i avisos d'encreuament, és indispensable per minimitzar riscos.

Pel que fa als conductors, mantenir la concentració mentre es condueix és essencial. Reduir la velocitat en zones urbanes o residencials, on la presència de vianants és més gran, ajuda a reaccionar a temps davant de qualsevol imprevist. Evitar distraccions com l'ús del telèfon mòbil o l'ajust de dispositius electrònics dins del vehicle també és crucial.

En condicions meteorològiques adverses, és important adaptar la velocitat i augmentar la distància de seguretat per prevenir situacions de perill. A més, cedir sempre el pas als vianants als llocs designats demostra no només respecte per les normes, sinó també un compromís amb la seguretat de tots.