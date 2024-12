Brutal accident a l'N-141c per culpa de la boira

La carretera N-141c ha estat sempre una via clau per connectar els municipis de la comarca del Moianès. Aquesta carretera secundària, transitada per nombrosos vehicles cada dia, destaca pels revolts tancats i el traçat estret, que s'adapten al paisatge muntanyós de la zona.

Tot i que la seva importància és innegable, les seves característiques la converteixen en un punt vulnerable, especialment en dies amb condicions climàtiques adverses.

Aquest matí, les condicions meteorològiques, marcades per una boira densa, han provocat un greu accident que ha obligat a tallar completament el trànsit. Aquest tràgic succés ha tornat a posar de manifest els perills de circular per aquesta via en moments de visibilitat reduïda.

Un accident de gran magnitud

Fa poc més d'una hora, un accident brutal ha tingut lloc a l'N-141c, a l'altura de Moià. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, tres vehicles han estat implicats en un xoc múltiple.

| SEM

L'impacte principal, de caràcter frontal, ha deixat a dos dels vehicles amb danys severs a les parts davanteres, mentre que un tercer vehicle també ha resultat greument afectat.

Els serveis d'emergència han acudit ràpidament al lloc del sinistre per atendre els ferits i aclarir la carretera. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren la magnitud de l'accident, amb diversos vehicles destrossats i nombrosos equips de rescat treballant a la zona.

Arran del xoc, la carretera ha estat tancada al trànsit general, encara que les autoritats han habilitat un nou pas alternatiu per evitar un col·lapse més gran en la circulació.

L'accident, segons les primeres informacions proporcionades, ha estat provocat en gran mesura per la densa boira que cobria la zona al moment dels aparatosos fets. Aquest fenomen ha reduït dràsticament la visibilitat, dificultant les maniobres dels conductors i afavorint la col·lisió.

Una via tallada i complicacions en el trànsit

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha permès controlar la situació, però la carretera N-141c continua patint complicacions importants.

El pas alternatiu habilitat per les autoritats locals ha ajudat a desviar el trànsit, però molts conductors han denunciat les dificultats que suposa circular en aquestes condicions dolentes. Alguns usuaris han aprofitat les xarxes socials per criticar la manca de mesures preventives en dies amb boira intensa.

Els perills de la boira al volant

La boira és un dels fenòmens meteorològics més perillosos per als conductors. Limita la visibilitat a pocs metres, cosa que redueix el temps de reacció davant de qualsevol imprevist. A més, la humitat generada per la boira pot fer que la calçada estigui més relliscosa, augmentant el risc de lliscaments i accidents.

Per evitar incidents com el que ha passat avui, és fonamental que els conductors adaptin la seva velocitat a les condicions de la via. Utilitzin els llums antiboira i augmentin la distància de seguretat. També és important extremar la precaució en trams especialment conflictius, com ara les corbes tancades o les zones amb canvis de rasant.