Caos a l'AP-7: Un carril tancat i retencions en tots dos sentits després d'un accident

L'AP-7 és una de les vies més transitades de Catalunya, especialment a l'hora punta del matí. És habitual que aquesta autopista sigui escenari d'accidents que compliquen greument el trànsit. Les retencions i desviaments generats afecten no només els implicats, sinó també milers de conductors.

Aquest dimarts, un accident a l'AP-7 a l'altura de Barberà del Vallès ha provocat un caos circulatori. Segons les autoritats, han estat dos turismes i dues furgonetes els que han provocat el sinistre. De moment no s'han reportat ferits, però en els propers minuts se'n coneixeran més detalls.

Per això, un carril ha quedat completament tallat en sentit Tarragona. Aquest tancament ha ocasionat llargues retencions de fins a 9,5 quilòmetres des de Parets del Vallès. L'incident es va reportar cap a les 08.00 del matí, un horari crític per a molts conductors. Les imatges compartides pel Servei Català de Trànsit mostren llargues files de cotxes en tots dos sentits de l'autopista. La densitat de trànsit habitual d'aquesta via, sumada a l'accident, ha agreujat la situació.

Les conseqüències de l'accident no han estat limitades a l'AP-7. També s'han registrat retencions de fins a 3,5 quilòmetres a la C-17 en sentit sud. Aquestes retencions han afectat l'enllaç amb l'autopista i han complicat encara més la mobilitat a la zona. L'impacte d'aquest accident a la rutina dels conductors ha estat significatiu. A primera hora del matí, molts es dirigien a la feina o a l'escola, i s'han trobat amb un trànsit pràcticament paralitzat. Per a alguns, les retencions han suposat endarreriments de més d'una hora.

L'AP-7: Una via clau però problemàtica

L'AP-7 és una de les artèries principals de Catalunya i connecta Barcelona amb altres ciutats i regions. Tot i això, la seva alta densitat de trànsit la converteix en un punt conflictiu en hores punta. Accidents com el d'avui són una mostra dels problemes recurrents en aquesta autopista. Les retencions en tots dos sentits després de l'accident han estat un recordatori de la fragilitat d'aquesta infraestructura. Tot i ser una via essencial, la seva capacitat per absorbir el trànsit en situacions d'emergència és limitada.

El Servei Català de Trànsit ha actuat ràpidament per gestionar la situació i minimitzar l'impacte en la circulació. Tot i això, no s'han pogut evitar els importants retards patits pels conductors. Aquest accident és un recordatori de la importància d'extremar la precaució en conduir per vies tan transitades com l'AP-7. A més, ressalta la necessitat de solucions estructurals per millorar la fluïdesa del trànsit en aquesta autopista clau.