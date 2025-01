Tragèdia mortal en un accident de trànsit a la TV-2441

La sinistralitat a les carreteres catalanes ha tornat a colpejar aquest diumenge, quan un motorista va perdre la vida a la carretera TV-2441, a l'altura del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp). El succés, que ha commocionat la població local i ha generat una ràpida mobilització dels serveis d'emergència, posa de relleu una vegada més la importància d'extremar la precaució a les vies secundàries. Aquesta nova víctima eleva a quatre el nombre de morts per accidents de trànsit en el que va d'any a Catalunya, segons les dades del Servei Català de Trànsit.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident pocs minuts després de les dotze del migdia. D'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, el motorista hauria patit una sortida de via per causes encara desconegudes. L'impacte resultant de la caiguda va ser tan greu que, malgrat la intervenció immediata dels serveis d'emergència, res no es va poder fer per salvar la seva vida. Les autoritats mantenen oberta una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del sinistre, encara que no es descarten possibles factors com l'estat de la calçada, la velocitat o alguna distracció al volant.

Al lloc de l'accident es van personar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, a més d'una dotació de Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El desplegament va incloure una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat, un recurs essencial quan les lesions revesteixen gravetat i el trasllat ràpid pot ser determinant per a la supervivència de la víctima. Malgrat aquests esforços, el motorista finalment va morir al punt del sinistre, deixant consternats tant els equips de rescat com els veïns que es van acostar a l'àrea.

El perill de les carreteres secundàries

Aquest accident, que eleva a quatre el total de víctimes mortals a carreteres catalanes en el que va de 2025, posa en evidència el risc que comporten les vies secundàries. La TV-2441 discorre per un entorn rural, característic de la comarca de l'Alt Camp, on les corbes i els canvis de rasant són freqüents. Si bé aquests traçats poden resultar pintorescos, requereixen al mateix temps una conducció més acurada. La presència de fauna salvatge, paviments en ocasions irregulars i la manca d'il·luminació o senyalització adequada poden desencadenar contratemps perillosos si no es prenen les precaucions oportunes.

De fet, les estadístiques mostren que a les carreteres secundàries es produeixen accidents amb conseqüències molt greus, especialment quan hi estan implicats motoristes. El menor nivell de protecció del conductor d'una moto, sumat a la possibilitat de sortides de via brusques, incrementa el perill que el sinistre tingui un desenllaç tràgic.

Les autoritats insisteixen en la prudència i la responsabilitat de qui transiti per aquest tipus de carreteres. Una de les recomanacions principals és adaptar sempre la velocitat a les condicions de la via, i no confiar que el traçat sigui senzill o exempt de sorpreses. A més, prestar atenció a les inclemències del temps —molt variables durant l'hivern— i a l'estat de l'asfalt pot marcar la diferència entre un viatge sense incidents i un succés amb conseqüències irreparables.