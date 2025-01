Retencions a l'AP-7 per un aparatós accident

La jornada d'aquest diumenge ha començat amb un notable contratemps a l'autopista AP-7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Un aparatós accident ha provocat el tancament de diversos carrils en sentit sud, generant importants retencions que, segons informen fonts de Trànsit, s'han perllongat entre un i dos quilòmetres durant les primeres hores de la tarda.

El sinistre es va produir al voltant del migdia, quan diversos vehicles —entre ells, almenys un camió— es van veure implicats en una col·lisió múltiple. Davant la magnitud de l'incident, es van desplegar dotacions de Bombers i efectius sanitaris, que han treballat per atendre els possibles ferits i garantir la seguretat a l'àrea. Per ara, no s'han confirmat les causes exactes.

Per facilitar les tasques dels serveis d'emergències i la neteja de la calçada, s'ha restringit el pas a un únic carril en sentit sud, cosa que ha resultat en llargues cues. Al voltant de les 14:00 hores, s'estimava que les retencions oscil·laven entre un i dos quilòmetres, complicant els desplaçaments de multitud de conductors que viatjaven cap al sud de la província. Alguns usuaris, davant la impossibilitat d'avançar, han optat per abandonar l'AP-7 en desviaments propers per buscar rutes alternatives, augmentant també la densitat de trànsit a les carreteres secundàries.

Recomanacions de Trànsit i opcions de desviament

El primer consell que traslladen habitualment les autoritats és el de consultar la informació oficial, tant Trànsit com el Servei Català de Trànsit (SCT), ja que actualitzen cada pocs minuts l'estat de la via, per la qual cosa es recomana als conductors seguir les xarxes socials i la web oficial per conèixer l'última hora de l'incident.

A més, seria recomanable escollir rutes alternatives. Aquells que puguin modificar el seu trajecte compten amb altres vies per dirigir-se al sud sense passar pel punt afectat. Carreteres comarcals o la C-59 i la C-33 poden servir com a desviaments, encara que es recomana precaució davant el possible augment de vehicles en aquestes vies.

| ACN

Efectes en el trànsit i previsions

L'hora punta del migdia, sumada a l'interès de molts ciutadans en desplaçar-se abans del cap de setmana, ha provocat que l'AP-7 suporti un flux dens de vehicles en aquest tram. Tot i això, les autoritats confien que, conforme es retirin els automòbils implicats i finalitzin els treballs dels bombers, es pugui restablir paulatinament la circulació al llarg de la tarda.

No es descarta que el sinistre tingui un efecte d'arrossegament, prolongant les cues fins i tot després que s'obri més carril. Per a aquells que planegin desplaçar-se durant les pròximes hores, la recomanació és partir amb temps addicional i consultar les condicions de trànsit minuts abans d'emprendre el viatge. En cas de veure's immers en un embús, és fonamental mantenir la paciència i evitar qualsevol maniobra que posi en perill la integritat d'altres usuaris de la via.