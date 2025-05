Espectacular incendi en una empresa: Es cremen plàstic i fusta

per Mireia Puig

El matí es va veure sacsejat per una intensa columna de fum negre que ràpidament es va fer visible des de diversos quilòmetres a la rodona. L'avenç de les flames va generar preocupació entre aquells que, des de la distància, observaven l'escena sense conèixer encara l'origen d'aquest succés.

La ràpida propagació del fum, dens i fosc, no va passar desapercebuda en una jornada en què tot apuntava a la normalitat. La sorpresa inicial i la incertesa es van apoderar de qui presenciava el fenomen, recordant altres episodis recents en què l'actuació dels serveis d'emergència va ser clau per evitar danys majors.

L'incendi s'origina a l'exterior d'una empresa

L'incident, que es va produir el matí de dissabte 31 de maig de 2025, va mobilitzar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat després de rebre's un avís al voltant de les 11:51 hores. El foc es va desfermar a l'exterior d'un magatzem dedicat a la gestió i emmagatzematge de materials diversos.

| @bomberscat

Fonts oficials han confirmat que, tot i que inicialment les flames van créixer amb rapidesa, el perímetre afectat es va localitzar principalment en una zona on s'emmagatzemaven plàstics i fustes, materials altament combustibles que van generar una combustió de grans dimensions i gran impacte visual.

Les imatges compartides pels mateixos serveis d'emergències mostren com les flames, acompanyades d'una fumera espessa, devoraven tot al seu pas en qüestió de minuts. El foc va avançar ràpidament, alimentat per la presència de plàstics i restes de fusta apilats a l'aire lliure, fet que explica l'espectacular desplegament de fum negre que es va poder veure des de diferents punts del municipi i rodalies.

La resposta ràpida dels bombers, amb quatre dotacions desplaçades al lloc, va ser determinant per contenir l'avenç de les flames i evitar que l'incendi es propagués cap a l'interior del magatzem o a terrenys adjacents.

Intervenció i control dels serveis d'emergència

L'actuació coordinada dels equips d'extinció va ser clau per sufocar l'incendi i minimitzar els danys materials.

Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, l'emergència va ser gestionada en temps rècord, fet que va permetre declarar l'incendi com a "controlat" poc després de l'avís inicial.

| ACN

Malgrat l'espectacularitat del foc i la gran quantitat de fum generada, no s'han registrat ferits ni danys personals, una dada especialment rellevant en aquest tipus de situacions on el risc per a treballadors i veïns és elevat.

El desplegament es va centrar a atacar les flames a la zona exterior, evitant que el foc arribés a estructures crítiques de l'empresa o instal·lacions sensibles properes. Després de diverses hores d'intens treball, els bombers van aconseguir apagar els últims focus actius, donant per finalitzades les tasques d'extinció i començant la fase de refrigeració i revisió de l'àrea afectada per evitar possibles rebrots.