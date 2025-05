5 km de retencions a l'AP-7 per culpa d’un accident

De vegades, un simple imprevist pot desencadenar un efecte dòmino que afecta milers de conductors i posa a prova la paciència de qualsevol al volant. El trànsit, que normalment flueix amb certa regularitat a les principals vies de Catalunya, pot convertir-se en un autèntic laberint de cotxes aturats, nervis i retards imprevistos quan sorgeix un incident en un punt estratègic de la xarxa viària.

Aquest tipus de situacions no només alteren els plans dels viatgers, sinó que també deixen clar l'impacte que un sol accident pot tenir en la mobilitat diària de la regió.

Una col·lisió a l'AP-7 desencadena el caos

El matí del 31 de maig de 2025 quedarà gravat a la memòria de centenars de conductors que es van veure atrapats en una monumental retenció provocada per un accident a l'autopista AP-7, una de les artèries principals que connecta el nord i el sud de Catalunya.

| ACN

Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el succés va tenir lloc al tram comprès prop de Martorell, en sentit Tarragona, i va obligar a tallar un dels carrils de la via en ple cap de setmana, just en la franja de més afluència de vehicles.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren una llarga filera de cotxes i camions aturats al llarg de diversos quilòmetres, estenent-se des de la sortida de Castellbisbal.

El succés, ocorregut a les 11:00 del matí segons els registres de la mateixa Trànsit, no només va generar embussos immediats, sinó que també va obligar a redoblar l'atenció dels equips d'emergències, que es van desplaçar al lloc per atendre els implicats i restablir la normalitat tan aviat com fos possible.

L'AP-7, un punt crític de la mobilitat catalana

L'autopista AP-7 és coneguda per ser un dels corredors logístics i de transport més importants de Catalunya i Espanya. El seu paper resulta especialment rellevant els caps de setmana, quan el trànsit es multiplica pel trasllat de milers de persones entre àrees metropolitanes i zones d'oci o residència secundària.

No és la primera vegada que aquesta via és escenari d'importants retencions; de fet, en els darrers anys s'han registrat diversos episodis similars en dates assenyalades, cosa que ha motivat debats sobre la necessitat de millorar la gestió del trànsit i reforçar la prevenció d'accidents en punts especialment conflictius.

Segons dades recents, l'AP-7 suporta diàriament un volum de trànsit superior als 100.000 vehicles en els seus trams més transitats, amb pics encara més alts en operacions sortida i retorn. Qualsevol incident en aquesta autopista sol multiplicar el temps d'espera i provocar cues quilomètriques, com ha passat aquest dissabte amb una retenció d'almenys 5 quilòmetres, que ha deixat atrapats conductors durant més d'una hora.

| ACN

Conseqüències i recomanacions per als conductors

L'accident registrat a l'AP-7 ha posat novament de manifest la vulnerabilitat del sistema viari davant incidents que, per lleus que siguin, poden afectar milers de persones en qüestió de minuts. Els serveis de Trànsit recomanen als conductors que planifiquin els seus desplaçaments amb antelació, consultin l'estat de les carreteres abans d'iniciar el viatge i, sobretot, extremin la precaució al volant per evitar noves incidències.

A més, en situacions com la viscuda avui, resulta fonamental mantenir la calma, seguir les indicacions dels panells informatius i, si és possible, optar per rutes alternatives o esperar que es restableixi la normalitat per evitar veure's embolicat en llargues esperes.