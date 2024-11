Tragèdia mortal en un accident de tractor: Mor un jubilat de 69 anys

per Iker Silvosa

De vegades, les tragèdies tenen lloc de manera inesperada enmig d'activitats quotidianes. El que hauria d'haver estat un dia més a la vida d'un jubilat de 69 anys, cuidant el seu terreny i manejant el seu tractor, va acabar en un accident fatídic que va sumir en el dolor i la tristesa al municipi de Riudecanyes, a Tarragona. Aquest accident mortal de tractor, un tipus de sinistre que no és tan comú però sí molt perillós, va deixar en xoc la comunitat i és un recordatori dels riscos que impliquen certes tasques al camp, fins i tot per a persones amb experiència.

L'accident va tenir lloc divendres a la tarda, quan l'home, un exagent de la Guàrdia Civil ja retirat, es trobava només a la seva finca, situada al carrer dels Molins. D'acord amb les primeres informacions recollides per El Caso, el tràgic succés va passar mentre la víctima intentava sortir de la seva propietat. En un moment donat, l'home va perdre el control del tractor en baixar per un pendent que connecta els seus terrenys amb la carretera T-313. El vehicle va bolcar i l'impacte va fer que el conductor sortís disparat del seient, patint ferides de gravetat. I és que, a més, informa el Diari Més que el vehicle va atropellar l'home.

A tres quarts de cinc de la tarda, els serveis d'emergències van rebre l'alerta sobre l'incident i immediatament es van desplaçar fins al lloc. Tot i la ràpida resposta del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va acudir amb dues ambulàncies, els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home, que va ser trobat inconscient a terra. A més, els equips d'emergència van comptar amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, que van desplaçar dues dotacions dels parcs de Cambrils i de Reus per assegurar la zona i assistir a l'operació.

[tweet]1854964237426147711[/tweet

Accidents poc freqüents

Les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra suggereixen que el pendent costerut i la pèrdua de control del tractor haurien estat les causes directes de l'accident. Aquest tipus de maquinària pesant és indispensable per a les tasques agrícoles, però també representa un risc considerable, sobretot quan s'opera en terrenys inclinats o amb obstacles. En sortir acomiadat del seient, la víctima va patir ferides que van provocar una parada cardiorespiratòria irreversible, i van obligar els sanitaris a declarar la seva mort al lloc de l'accident. A més de l'assistència mèdica, els equips també van oferir suport psicològic als familiars de l'home, que van arribar al lloc devastats per la pèrdua inesperada.

Els accidents amb maquinària agrícola, especialment tractors, tot i que no són freqüents en comparació amb altres tipus d'accidents, tendeixen a ser severs a causa del pes i la inestabilitat que presenten en certs terrenys. Segons estadístiques, les bolcades de tractor són una de les principals causes d'accidents mortals al sector agrícola, i aquest tipus d'incidents és més comú en àrees rurals on l'ús d'aquestes màquines és part de la vida quotidiana.

Aquest accident serveix com un recordatori de la importància de prendre totes les mesures de precaució possibles en operar vehicles pesants, especialment en terrenys desiguals o amb pendents pronunciats. Les autoritats locals han aprofitat l'oportunitat per recordar a tots els operadors de maquinària agrícola la necessitat de revisar les condicions de seguretat i de respectar les normatives d'ús per minimitzar riscos en el futur.