Tragèdia mortal en un accident a la N-II en xocar una moto, un cotxe i un camió

per Mireia Puig

Les carreteres catalanes han tornat a ser testimoni d'una tragèdia que eleva la preocupació sobre la seguretat viària, especialment per als motoristes. Aquest nou accident, ocorregut durant el cap de setmana, ha commocionat per la gravetat del xoc i les fatals conseqüències per a una de les persones implicades.

Així va ocórrer l'accident mortal

El fatal succés es va produir aquest dissabte al voltant de dos quarts de tres de la tarda. Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident es va originar quan, per causes encara desconegudes i que ja estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra, una motocicleta va col·lidir primer amb un turisme i, acte seguit, amb un camió.

L'impacte múltiple va tenir lloc al quilòmetre 691,8 de la carretera N-II, prop de la cruïlla amb la via C-35, a l'altura del municipi de Vidreres, a la comarca de la Selva. La conductora de la moto va ser qui va rebre la pitjor part de l'impacte, morint com a conseqüència directa de les lesions sofertes. Tot i la ràpida mobilització dels serveis d'emergències, res es va poder fer per salvar-li la vida.

| ACN

Fins al lloc es van desplaçar amb rapidesa sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, encarregades d'investigar les circumstàncies exactes del xoc i restablir l'ordre a la via, a més de tres dotacions de Bombers de la Generalitat que van intervenir per assegurar la zona i col·laborar en les tasques de rescat.

També es van mobilitzar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els professionals del qual van certificar la mort de la motorista al mateix lloc de l'accident.

Consequències immediates per al trànsit

L'accident va provocar el tall immediat i total de la circulació al tram de la N-II afectat, concretament entre Vidreres i Maçanet de la Selva. La interrupció de la circulació va generar importants retencions durant diverses hores, mentre les autoritats i equips d'emergències treballaven al lloc i es duien a terme les tasques de retirada de vehicles i neteja de la via.

La circulació va romandre desviada durant tota la tarda i part de la nit, obligant els conductors a prendre rutes alternatives recomanades pels serveis de trànsit. Aquest nou incident posa de relleu novament la perillositat d'alguns trams d'aquesta via, freqüentment assenyalada pels conductors com a problemàtica.

| SEM

Preocupant balanç per a motoristes el 2025

Amb la mort d'aquesta conductora, ja són 53 les víctimes mortals registrades a les carreteres catalanes des de principis d'any, sent especialment alarmant la quantitat de motoristes morts: 19 de les morts totals. Les xifres preocupen les autoritats, que insisteixen a reforçar les campanyes de conscienciació i prevenció destinades a millorar la seguretat viària, especialment en col·lectius més vulnerables com el dels motoristes.

L'alta accidentalitat protagonitzada per motocicletes a Catalunya obliga a reflexionar sobre la necessitat d'implementar mesures urgents que puguin revertir aquesta alarmant tendència. Les autoritats recalquen la importància d'extremar la prudència a la carretera, tant per part dels motoristes com de la resta d'usuaris.