Agònic rescat després d'un accident de trànsit a la C-12

Una nit que prometia ser tranquil·la es va convertir en escenari d'un dramàtic succés que va mobilitzar els serveis d'emergència en qüestió de minuts. Un vehicle, per causes que encara s'investiguen, va patir un aparatós accident que va deixar una persona atrapada entre les restes del seu automòbil, desencadenant una operació de rescat contrarellotge.

Els bombers, amb el suport d'equips mèdics, van treballar sense descans per alliberar l'afectat, mentre les llums de les ambulàncies il·luminaven l'escena enmig de la foscor.

Un accident que va paralitzar la nit

L'incident va tenir lloc avui 3 de maig de 2025, a les 03:33 de la matinada, a la carretera C-12, a l'altura de Corbins, una localitat situada a la província de Lleida, Catalunya. Segons va informar el cos de Bombers de Catalunya a través del seu compte oficial a X (@bomberscat), el vehicle accidentat va quedar en una posició complicada, deixant una persona atrapada al seu interior.

| Govern

La gravetat de la situació va requerir la intervenció de dues dotacions de bombers, que van realitzar tasques d'excarceració per alliberar l'afectat.

L'operació no va ser senzilla. Les imatges compartides pels bombers mostren un cotxe greument danyat, amb el frontal destrossat i les restes escampades pel lloc de l'accident. Els equips d'emergència, equipats amb eines especialitzades, van treballar durant diversos minuts per tallar i separar les peces del vehicle, mentre el personal sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) esperava per atendre la víctima.

Un cop alliberada, la persona va ser traslladada de seguida per rebre atenció mèdica especialitzada, encara que fins al moment no s'ha revelat informació oficial sobre el seu estat de salut.

La C-12, una carretera amb historial

La carretera C-12, coneguda també com l'Eix de l'Ebre, travessa diverses comarques catalanes i és una via freqüentment utilitzada tant per residents com per transportistes. No obstant això, no és la primera vegada que aquesta carretera es converteix en escenari d'accidents greus.

| ACN

En els últims anys, diversos informes han assenyalat trams de la C-12 com a punts negres a causa del seu disseny, que inclou corbes pronunciades i canvis bruscos de rasant, factors que poden contribuir a sinistres, especialment en hores de poca visibilitat com la matinada.

En aquest context, l'accident del 3 de maig no només posa de relleu els riscos de circular en aquesta via, sinó també la importància de la ràpida resposta dels serveis d'emergència. Els bombers i el SEM van demostrar una vegada més la seva capacitat per actuar sota pressió, un aspecte crucial en situacions on cada segon compta per salvar una vida.