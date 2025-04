Tragèdia mortal en un accident d'un motorista contra un cotxe dels Mossos

per Iker Silvosa

Un terrible accident ha deixat una víctima mortal aquest dijous, després de la col·lisió entre un motorista i un vehicle policial que estava de servei. Les circumstàncies exactes d'aquest fatídic succés han commocionat la ciutadania i reaviven el debat sobre la seguretat viària.

Fatal desenllaç en una concorreguda intersecció

L'accident ha ocorregut poc després de la una de la tarda a la intersecció entre els carrers Aragó i Independència, al districte barceloní de Sant Martí. Segons han confirmat fonts oficials, un home de 71 anys conduïa una motocicleta quan, per causes que encara s'estan investigant, ha impactat violentament contra un vehicle pertanyent als Mossos d'Esquadra que es trobava realitzant tasques pròpies del servei.

| ACN

Immediatament després del sinistre, diversos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Guàrdia Urbana han acudit al lloc per atendre el motorista, qui ha estat traslladat d'urgència en estat crític a un centre hospitalari proper. Lamentablement, malgrat els esforços de l'equip mèdic, l'home ha mort poc després a causa de la gravetat de les ferides sofertes.

Investigació en curs per determinar responsabilitats

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha assumit les tasques d'investigació de l'incident per esclarir tots els detalls que van conduir a aquesta tragèdia. Fins al moment, no han transcendit dades oficials sobre les circumstàncies exactes de la col·lisió ni sobre quin dels implicats podria haver tingut responsabilitat directa en l'accident. La prioritat, segons han indicat des del consistori, és recopilar testimonis, examinar imatges de càmeres properes i realitzar les proves tècniques necessàries.

Es tracta de la segona mort registrada en accidents de trànsit en el que portem de 2025 a Barcelona ciutat, fet que ha encès les alarmes entre les autoritats municipals, preocupades per mantenir i reforçar les mesures de prevenció viària en una ciutat altament transitada per vehicles i vianants.

Condolències oficials i compromís institucional

Des de l'Ajuntament de Barcelona han manifestat públicament el seu profund pesar per aquest tràgic succés, traslladant les seves condolences als familiars i amics del difunt. En un comunicat oficial, el consistori ha reafirmat el seu compromís ferm en la millora constant de la seguretat viària per reduir significativament les víctimes mortals als carrers de la capital catalana.

En els últims anys, la ciutat ha implementat diverses iniciatives destinades a incrementar la seguretat tant de vianants com conductors, incloent limitacions en la velocitat, ampliació de zones per a vianants i campanyes informatives per conscienciar sobre la conducció responsable.