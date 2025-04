Caos a l'A-2 per l'avaria d'un camió

per Iker Silvosa

Les carreteres catalanes tornen a ser escenari de complicacions que afecten directament la mobilitat. En aquesta ocasió, un incident protagonitzat per un vehicle pesant ha desencadenat importants retencions, generant una situació especialment incòmoda per als conductors que transitaven per la zona afectada.

L'incident ha ocorregut durant les primeres hores de la tarda d'aquest 10 d'abril de 2025, quan un camió ha patit una avaria mecànica en plena via pública, concretament a l'A-2, en direcció Martorell a l'altura de Sant Joan Despí. La incidència, inicialment menor, s'ha convertit en un problema major en pocs minuts a causa de l'alta afluència de trànsit habitual en aquesta via, especialment en les franges horàries que coincideixen amb desplaçaments laborals.

| Canva

L'avaria del camió ha bloquejat immediatament un dels carrils d'aquesta concorreguda autopista, provocant així un efecte embut que ràpidament es va traduir en llargues cues. Segons informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), les retencions assoleixen encara els dos quilòmetres en qüestió de minuts, obligant els conductors a reduir dràsticament la seva velocitat i causant nerviosisme i frustració entre aquells que han quedat atrapats.

Mobilització immediata per restablir la circulació

En resposta a l'incident, equips especialitzats d'assistència en carretera i agents de trànsit s'han desplaçat fins al lloc del succés per gestionar la situació i assegurar el restabliment del flux vehicular. Les autoritats han acudit amb rapidesa per intentar minimitzar els temps d'espera i facilitar l'assistència al camió avariat. La prioritat, segons fonts oficials, era evitar que les retencions s'estenguessin encara més en una via tan estratègica per a la comunicació i mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Durant més d'una hora, els tècnics han treballat intensament per solucionar el problema mecànic del camió, mentre efectius de trànsit intentaven mantenir ordenada la resta de vehicles per minimitzar l'impacte. Els conductors han estat informats contínuament a través de panells lluminosos i les xarxes socials oficials del Servei Català de Trànsit, tractant així d'evitar un major caos.

Aquest tipus d'incidents, encara que habituals, sempre generen gran preocupació per les conseqüències que comporten per als ciutadans. L'autopista A-2, especialment en el tram que connecta Barcelona amb altres ciutats importants com Martorell o Lleida, registra periòdicament situacions similars que evidencien la fragilitat del sistema viari davant imprevistos.

En l'últim any, s'han documentat múltiples situacions semblants, ja sigui per avaries, accidents lleus o treballs de manteniment que han derivat en hores punta extremadament complicades. Això ha portat les autoritats a plantejar millores en els protocols d'actuació per reduir significativament l'impacte en la circulació quan aquests successos ocorren.