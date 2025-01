Tragèdia mortal en un accident laboral: La víctima tenia 61 anys

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'un matí laboral al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona, es va veure interrompuda aquest dimarts per un succés tràgic que ha commocionat tant els veïns com els companys de la víctima. Un home de 61 anys, encarregat de tasques de manteniment en un edifici de la zona, va perdre la vida després de precipitar-se des d'una alçada considerable.

El sinistre, que va tenir lloc al voltant de les onze del matí, ha estat catalogat pels Mossos d'Esquadra com a accident laboral.

Els primers indicis assenyalen que el treballador es trobava realitzant tasques de reparació o inspecció a la part superior de l'immoble, si bé encara es desconeixen els detalls exactes que van ocasionar la caiguda.

Alguns testimonis, impactats pel que va succeir, van alertar immediatament els serveis d'emergència, descrivint la gravetat de la situació. A l'arribada dels equips de socors, es va constatar que l'afectat presentava lesions d'extrema gravetat, incompatibles amb la vida. Tot i que els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van intentar reanimar-lo, no va ser possible salvar-lo.

Actuació ràpida dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la mateixa hora en què es va produir l'accident i van desplaçar patrulles de seguretat ciutadana al lloc, a més d'efectius de la policia científica per inspeccionar l'escena i recollir tots els indicis possibles. L'objectiu principal d'aquesta actuació és esclarir les circumstàncies que van envoltar la caiguda, ja sigui per un possible error en les mesures de seguretat, un descuit o un accident d'un altre tipus. A més, les patrulles van recollir testimonis de qui, en el moment dels fets, van poder presenciar l'escena o tenir informació rellevant sobre la tasca que s'estava duent a terme.

La importància de la seguretat laboral en casos com aquest pren especial rellevància. Els protocols establerts obliguen els Mossos a informar el jutjat d'instrucció competent i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, de manera que aquests organismes puguin supervisar la investigació i, arribat el cas, determinar si va existir alguna negligència en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquests procediments busquen determinar les causes exactes de l'accident i, alhora, reforçar les mesures de seguretat per evitar que successos similars es repeteixin.

Un problema que s'enquista

Aquest accident laboral se suma a la llista de successos d'aquest tipus registrats en els últims anys, cosa que reaviva el debat sobre la importància de la prevenció en l'àmbit laboral.

Col·lectius i sindicats insisteixen que la formació contínua, la dotació d'equips de protecció personal adequats i el seguiment estricte dels protocols de seguretat poden marcar la diferència entre la vida i la mort. Mentrestant, la investigació prosseguirà de la mà de les autoritats catalanes, que hauran de dilucidar si la dissort es va deure a circumstàncies fortuïtes o si van existir factors que podrien haver-se evitat amb mesures de seguretat més estrictes.