Caos a l'AP-7: Un accident obliga a tallar un carril

La tarda d'aquest dimarts ha estat marcada per un incident que ha generat un gran enrenou a l'AP-7. Concretament en el tram comprès entre El Papiol i Sant Cugat, en sentit nord (Girona). Segons les primeres informacions facilitades per Trànsit, el succés ha tingut lloc fa pocs minuts i ha obligat a tallar un carril de l'autopista.

Dificultant la circulació i provocant cues de vehicles que avancen a pas molt lent. En la imatge difosa per les càmeres, s'aprecia la llarga filera de turismes i també camions detinguts a l'espera de poder reprendre la marxa.

Aquestes retencions estan generant un important caos circulatori. Agreujat per la coincidència amb l'hora punta de tornada a casa per a molts conductors que treballen o estudien a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Un accident en un lloc molt concorregut

En tractar-se d'una de les vies més transitades de Catalunya, l'AP-7 suporta un molt elevat volum de trànsit, tant de turismes com de transport pesat. Aquesta carretera vertebra la connexió nord-sud del país i és un pas fonamental per desplaçar-se entre Barcelona i Girona.

La restricció a un sol carril està generant complicacions que s'estenen a les sortides i accessos adjacents. Ja que molts usuaris estan optant per buscar itineraris alternatius per evitar quedar atrapats en la congestió.

Mentrestant, Trànsit recomana extremar la precaució i consultar l'estat de les carreteres a través dels seus canals oficials, tant a la web com les xarxes. D'aquesta manera, aquells conductors que encara no s'han endinsat a l'AP-7 poden valorar desviaments, com la B-30 o la C-58, depenent punt d'origen i destí.

També s'insisteix en la necessitat de respectar la distància de seguretat. Reduir la velocitat en els trams afectats i seguir les indicacions dels agents per evitar nous incidents que agreugin la situació.

Normalitat amb el pas de les hores

Encara que el succés acaba de produir-se, s'espera que en les pròximes hores es procedeixi a retirar els vehicles implicats. I a netejar la calçada de qualsevol resta que pogués posar en perill la circulació. Només llavors, es podrà reobrir el carril tallat i normalitzar la circulació.

Mentrestant, sembla que els serveis d'emergències i la policia es dirigeixen al lloc. Per coordinar l'atenció a tots els conductors afectats i gestionar el trànsit amb l'objectiu de minimitzar l'impacte d'aquesta incidència en el flux de vehicles.

En qualsevol cas, la recomanació primordial és romandre atent a les actualitzacions oficials. I, en la mesura del possible, evitar transitar per aquest tram fins que les autoritats confirmin que la situació ha tornat a la normalitat.