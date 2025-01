6 dotacions de bombers intervenen en un incendi en habitatge: 1 persona ferida

El matí d'aquest dimarts ha resultat especialment agitat a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), on un incendi en un habitatge ha mobilitzat sis dotacions de Bombers de la Generalitat i ha causat un ferit de caràcter menys greu. L'avís es va rebre a les 08:31 h, moment en què diversos veïns van alertar de la presència de foc i abundant fum que sortia de la primera planta d'un immoble. Davant la magnitud de l'incident, el cos de bombers ha reaccionat amb celeritat, desplaçant un nombre considerable d'efectius per aturar les flames i protegir tant els habitants de la casa com el veïnat.

En arribar al lloc, les dotacions de Bombers van comprovar que l'incendi es concentrava en dues habitacions de la primera planta. Aquestes estances presentaven un intens fum i altes temperatures, cosa que impedia la visibilitat i augmentava el risc de propagació cap a altres espais de l'habitatge. Per contenir la situació, els equips d'emergència van procedir a accedir a l'interior amb línies d'aigua i equips de respiració autònoma, amb la finalitat d'extingir ràpidament les flames. Paral·lelament, es va establir un perímetre de seguretat a la zona, i es va indicar als residents que es mantinguessin a una distància prudencial mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció.

Durant la intervenció, els bombers van prioritzar la contenció del foc en els dos quarts afectats, per evitar que s'estengués a les plantes superiors o a habitatges contigus. La ràpida actuació va permetre controlar l'incendi en un temps raonable, limitant els danys als mobles, estris i revestiments de les dues habitacions implicades. A més, es va procedir a ventilar la resta de l'immoble amb l'objectiu de dissipar el fum acumulat i minimitzar els efectes de la inhalació de gasos tòxics. En aquestes tasques també va ser fonamental la col·laboració de la policia local i, si escau, dels propis veïns que van facilitar les maniobres dels serveis d'emergència.

Una persona ferida

Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va acudir al lloc amb dues unitats terrestres, en previsió que hi pogués haver víctimes. La seva intervenció va ser clau, ja que una persona va necessitar assistència sanitària després d'haver estat exposada al fum i a la calor. Segons fonts oficials, aquest individu, d'identitat no revelada, es trobava en estat menys greu i va ser traslladat a l'Hospital de Vic per a una avaluació més detallada i descartar possibles complicacions respiratòries o altres lesions derivades del succés. Afortunadament, la resta d'ocupants de l'habitatge va sortir il·lesa, gràcies en part a la ràpida evacuació recomanada pels bombers.

Mentrestant, les autoritats locals han obert la corresponent investigació per determinar les causes que van originar les flames. Tot i que encara no es descarta cap hipòtesi, les primeres conjectures apunten a un possible fallada elèctrica o a un descuit amb algun aparell de calefacció o element combustible. Aquest tipus d'incidents són relativament freqüents en èpoques fredes, quan les persones tendeixen a utilitzar més estufes, brasers o sistemes de calefacció en general. Per això, els experts insisteixen en la importància de revisar regularment les instal·lacions i de comptar amb detectors de fum, extintors i plans bàsics d'evacuació.

La ràpida i coordinada intervenció de les sis dotacions de bombers, l'assistència del SEM i l'ajuda del veïnat han permès que l'incendi es saldés amb un únic ferit i que no hi hagi danys personals de major gravetat. Des de l'administració municipal i els cossos d'emergència es subratlla la conveniència de seguir les indicacions dels professionals en cas d'un sinistre d'aquestes característiques, i es recorda que és responsabilitat de tots adoptar mesures de prevenció per evitar que un descuit es converteixi en un succés amb conseqüències irreparables. Amb la investigació en marxa, s'espera que en els pròxims dies es puguin conèixer més detalls sobre l'origen exacte de l'incendi i les circumstàncies que el van propiciar.