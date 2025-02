El foc arrasa un dels municipis més bonics de Catalunya: 2 ferits greus

per Iker Silvosa

El nerviosisme s'ha apoderat de veïns i vianants en descobrir un espectacle dantesc davant dels seus ulls. Els qui passejaven per la zona s'han trobat amb una intensa olor de fum i un ambient carregat de tensió. L'escena, tot just il·luminada per les llums d'emergència, ha submergit tothom en la incertesa sobre la magnitud del succés.

A altes hores de la matinada, els serveis d'emergències han rebut una alerta que no podia ser ignorada. Un avís entrat al telèfon 112 ha mobilitzat diverses unitats dels bombers i a diversos sanitaris del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Des del primer moment, s'ha temut el pitjor, i els nervis s'han multiplicat a mesura que les sirenes s'acostaven al lloc de l'incendi.

| ACN

Els fets han tingut lloc en un edifici residencial del carrer Àngel Guimerà de Salt, on el foc s'ha originat a l'interior d'un pis de la primera planta. Els veïns han percebut el fum quan aquest s'ha propagat amb rapidesa a través de l'escala i els passadissos. L'estructura en si comprenia una planta baixa (PB) i cinc altures, un conjunt habitacional que fins aleshores es considerava segur i aliè a contratemps greus.

Només arribar, les dotacions de bombers han verificat que les flames procedien d'un matalàs incendiat en una de les habitacions. Aquesta font de calor ha provocat una fumera densa que ha afectat, a més de l'habitatge, la zona comuna de l'edifici. Al mateix temps, la ràpida intervenció dels efectius ha evitat danys materials encara més grans, tot i que l'ensurt s'ha escampat entre els residents.

15 evacuats i 2 ferits

Per prevenir mals majors, les autoritats han ordenat el desallotjament immediat de fins a 15 persones, que han hagut d'abandonar les seves llars a tota pressa. Segons fonts oficials, dos d'aquests veïns, ambdós homes, han resultat ferits en l'incident i es troben en estat greu. Altres residents, encara que il·lesos, s'han vist sobrepassats per la confusió i la barreja de pànic i urgència.

La notable actuació dels equips sanitaris ha estat essencial per estabilitzar els damnificats. Les cinc unitats terrestres del SEM han traslladat els dos afectats a un centre hospitalari proper, el de Santa Caterina, on se'ls ha ofert assistència urgent. Els primers informes apunten que el seu pronòstic és una mica menys preocupant del que es podia esperar, catalogant-lo de 'menys greu'.

Els Bombers han acudit al lloc de l'incident amb fins a set dotacions i han centrat les seves tasques en feines diferents, com apagar les flames i desallotjar els veïns.