Caos a les principals carreteres de Barcelona: Diversos accidents i llargues cues

Començava una nova setmana del mes de febrer a la província de Barcelona. Ho feia, com és habitual, amb milions de desplaçaments a les seves vies principals, amb una gran quantitat de treballadors arrencant la setmana a primera hora del dia. Diversos d'ells, però, es van topar amb una circulació lenta en diversos trams de les autopistes; i és que alguns incidents han provocat retencions en cinc punts diferents.

Segons la informació oficial proporcionada per Trànsit, la C-32 a l'altura de Mataró, en sentit Barcelona, ha patit un accident que ha forçat el tall de carrils. Dels dos quilòmetres d'embussos inicials, s'ha passat a retencions de fins a quatre o cinc quilòmetres, arribant fins i tot fins a Sant Andreu de Llavaneres. Els equips d'emergències han intervingut amb rapidesa, però la lenta reobertura de la via ha mantingut el trànsit saturat.

| ACN

Una altra zona especialment afectada ha estat la Ronda Litoral, en el tram que va de Sant Adrià a Montjuïc en sentit Llobregat. Un sinistre ha obligat a tancar parcialment la circulació, provocant que nombrosos vehicles quedessin atrapats en parades intermitents. Els conductors que han intentat desviar la seva ruta cap a vies secundàries tampoc han tingut gaire sort, trobant complicacions en accessos i sortides properes.

Més accidents: més retencions

Per si no fos prou, la C-32 també ha registrat aturades intermitents entre Gavà i El Prat, direcció Barcelona, agreujades pel volum de vehicles habituals a les hores punta. Per completar el quadre d'incidències, la C-31 s'ha sumat al desajust circulatori amb notables lentituds entre El Prat i Bellvitge, en el mateix sentit. Moltes persones que confiaven en aquestes artèries per evitar la congestió s'han vist afectades per la manca de fluïdesa a la xarxa viària.

La situació tampoc ha resultat molt millor a l'AP-7, que ha presentat retencions intermitents entre Cerdanyola del Vallès i El Papiol en sentit Tarragona, també a causa d'un accident. Els testimonis han reportat frenades brusques i cues extenses, generant un efecte dòmino per a tots aquells que circulaven cap al sud. Davant d'aquest cúmul d'incidents, els serveis d'emergència han demanat extrema precaució.

Les autoritats de trànsit, a més de recomanar rutes alternatives, han instat els conductors a conduir amb prudència i a mantenir-se informats en temps real. Com a conseqüència de les diverses col·lisions i maniobres de recuperació, els tècnics han habilitat desviaments provisionals, encara que la situació no s'ha normalitzat amb la celeritat desitjada. S'han mobilitzat diverses dotacions policials per gestionar la circulació i intentar pal·liar el col·lapse.

Veurem com va avançant l'evolució en aquestes artèries al llarg del matí, però no es preveu que cap d'aquests incidents suposi un mal sever. És a dir, que a mesura que vagin passant els minuts, la situació anirà millorant.