Alerta: Activat el pla per accident químic al Camp de Tarragona

Els accidents químics a empreses industrials suposen un greu risc per a les persones i el medi ambient. Aquests incidents, a més de provocar danys immediats, poden generar problemes a llarg termini en la salut dels que estan exposats.

Una fuita de productes químics pot implicar gasos tòxics, incendis o explosions, que afecten tant els treballadors com la població propera. Catalunya, especialment el Camp de Tarragona, concentra moltes indústries químiques, cosa que incrementa la probabilitat d'accidents.

Per això, la Generalitat disposa de plans específics per controlar i minimitzar els impactes. En cas d'emergència, la ràpida actuació dels equips de protecció civil i bombers resulta clau per evitar més conseqüències.

Activat el PLASEQTA després d'un incident a Reus

Avui, una fuita de peròxid d'hidrogen va obligar a activar el protocol PLASEQTA al Camp de Tarragona. L'incident va passar en una empresa del sector logístic a Reus, quan un bidó amb el químic va rebentar, vessant més de 1.000 litres. Aquest fet va provocar una alerta preventiva a causa dels riscos associats amb la substància.

| ACN

Cinc dotacions de bombers van anar al lloc per contenir l'abocament i fer tasques de neteja. També es van evacuar la nau afectada i una altra de confrontant, garantint la seguretat dels empleats. Segons Protecció Civil, no hi va haver ferits i la situació està controlada, tot i que segueix en prealerta com a mesura preventiva.

Què és el PLASEQTA?

El PLASEQTA és el Pla de Protecció Civil específic per a accidents químics al Camp de Tarragona. Aquest protocol coordina l'actuació d'equips d'emergències, ajuntaments i empreses afectades per garantir una resposta eficaç. El seu objectiu és protegir la població i minimitzar els danys mediambientals a una zona amb alta concentració d'indústries químiques.

Hi ha tres fases dins del PLASEQTA. La prealerta, com en aquest cas, implica un seguiment sense afectacions greus. En canvi, les fases d'alerta i d'emergència s'activen si l'accident té més conseqüències per a la població o l'entorn.

Mesures preses després de l'accident

Gràcies a l'activació del pla, es va evitar que el vessament tingués un impacte més greu a Reus. Les tasques de neteja van garantir que el peròxid no afectés l'exterior de les instal·lacions. A més, les evacuacions preventives i el control d'accés van ser essencials per a la seguretat de les persones.

Aquest incident demostra la importància dels plans de protecció com el PLASEQTA, dissenyats per a situacions d'alt risc. La intervenció ràpida dels equips d'emergència va permetre que el succés quedés sota control en poques hores.

La concentració d'indústries químiques al Camp de Tarragona fa essencial l'existència de protocols com el PLASEQTA. Aquest incident a Reus mostra com la coordinació entre autoritats i empreses minimitza el risc per a la població. Tot i que aquesta vegada no hi va haver danys greus, el succés recorda la necessitat extremar precaucions en aquest tipus d'indústries.