Tragèdia mortal en un accident entre un cotxe i un taxi

Els xocs entre cotxes representen un dels perills més grans a la carretera. Amb conseqüències que poden variar des de danys materials fins a lesions greus o la pèrdua de vides humanes. La principal amenaça rau en l'enorme energia cinètica que s'allibera en un impacte, especialment a velocitats altes.

Aquest tipus d'accidents sol ser el resultat d'una combinació de factors. Com la distracció al volant, l'excés de velocitat, el consum d'alcohol o substàncies i les condicions adverses de la via.

A més, els xocs no només posen en perill els ocupants dels vehicles implicats. Sinó també a vianants i altres usuaris de la via, creant un efecte en cadena que pot ser devastador.

El tràgic incident d'aquesta matinada

Una dona de 87 anys ha mort aquesta mateixa matinada de dissabte en un xoc entre un cotxe i un taxi al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 01.00 hores de la matinada. A l'alçada del número 44 del carrer Isaac Newton, a tocar de la plaça d'Alfonso Comín i la sortida 6 de la Ronda de Dalt.

| SEM

Per causes que s'investiguen, s'ha produït una topada entre el turisme -on viatjaven tres persones- i el taxi, que no portava passatgers. A conseqüència del sinistre, va morir una dona de 87 anys que viatjava al cotxe i els altres dos ocupants del mateix van resultar ferits de poca gravetat.

Aquesta és l'onzena víctima mortal en sinistre de trànsit a Barcelona aquest 2024, segons ha informat el consistori.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques (SEM). I també de la Unitat Central d'Atestat de Trànsit (UCAT), per fer l'atestat corresponent i aclarir les causes del sinistre.

Unes xifres que espanten

Des de començament d'any, els accidents de trànsit a Barcelona han cobrat la vida d'11 persones. Això reflecteix una preocupant realitat sobre la seguretat viària a la ciutat.

Aquest tràgic balanç inclou tant conductors com vianants i ciclistes. Aquests són els més vulnerables en un entorn urbà cada vegada més saturat de vehicles i amb mesures de protecció insuficients.

La xifra evidencia un augment en comparació del mateix període d'anys anteriors, despertant preocupació a les autoritats locals. Els qui han intentat implementar diferents mesures com la pacificació del trànsit i la reducció de la velocitat en determinades àrees, sense resultats visibles en la disminució de víctimes mortals.

Els experts assenyalen que la convivència entre diferents modes de transport, com ara bicicletes, patinets i automòbils, continua sent un problema important a Barcelona. A més, l'incompliment de les normes de circulació i la manca d'atenció al volant són factors recurrents en aquests accidents.