Accident provoca tall de carril i retencions a diversos punts de la Ronda Litoral

A primera hora de la tarda, els divendres solen ser especialment complicats per a la circulació a les principals vies de Barcelona i de qualsevol altra gran localitat. Els vehicles s'acumulen a carreteres com la Ronda Litoral, on qualsevol incident pot desencadenar un autèntic caos. Aquest escenari habitual s'ha repetit avui a causa d'un accident al tram proper a la Zona Portuària.

Un tuit de Trànsit ha informat sobre un accident en sentit Trinitat que ha obligat al tancament d'un carril. L'incident ha generat retencions considerables des de la Zona Franca, i ha complicat encara més una via ja de per si transitada. Com es pot apreciar a les imatges compartides, llargues files de vehicles, la majoria camions i turismes, han quedat atrapades a l'embotellament.

La Ronda Litoral és una artèria clau per a la mobilitat a Barcelona, especialment per al trànsit que connecta el port amb altres zones. La seva alta densitat de vehicles, sumada a un accident, pot transformar ràpidament la via en un punt crític. L'horari de l'incident, prop de les dues de la tarda, ha coincidit amb un dels moments de més activitat a la zona.

Un tram especialment transitat

Les autoritats han activat dispositius per gestionar el trànsit i minimitzar l'impacte de les retencions. Tot i això, la situació continua sent complicada per als conductors que intenten arribar als seus destins. Els usuaris habituals d'aquesta via saben que, en casos de talls de carril, les cues es poden estendre diversos quilòmetres.

L'accident posa de manifest una vegada més la fragilitat del trànsit a la Ronda Litoral davant de qualsevol imprevist. Aquesta via, essencial per a la logística i la mobilitat urbana, necessita una gestió constant per evitar que petits incidents derivin en grans embussos. Les hores punta, com la franja de migdia i tarda, són especialment crítiques a causa de l'elevat volum de vehicles.

Els equips d'emergència treballen per retirar les restes de l'accident i alliberar el carril tancat com més aviat millor. Mentrestant, es recomana als conductors evitar aquesta via i buscar rutes alternatives per arribar a les destinacions. La situació podria trigar a normalitzar-se, depenent de la rapidesa amb què es resolgui l'incident. Aquest fet és, a més, un recordatori de la importància de la precaució i el respecte per les normes de trànsit, especialment en vies tan concorregudes. Les autoritats continuen monitoritzant la situació i ofereixen actualitzacions per als usuaris afectats.