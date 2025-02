Cremen diversos cotxes durant la nit

per Iker Silvosa

La calma de la matinada es va trencar en dos punts del Camp de Tarragona per incendis que han requerit la intervenció dels bombers. Primer, a la ciutat de Tarragona, va saltar l'alarma al voltant de les dues de la matinada. Després, hores més tard, un altre episodi similar va irrompre a El Vendrell, sense provocar danys personals, però deixant un rastre de desconcert.

A Tarragona, el focus es va concentrar al carrer Riu Algars. Segons la informació facilitada pels Bombers, tres vehicles van quedar afectats: un va cremar completament i els altres dos van patir cremades parcials, encara que també notòries. La presència de fum i flames en ple aparcament a l'aire lliure va generar inquietud entre els qui es trobaven a les immediacions.

| ACN

L'avís es va rebre a les 02.11 h a través del telèfon d'emergències 112. Una dotació dels Bombers de la Generalitat es va desplaçar amb rapidesa. La seva tasca va consistir a sufocar el foc, evitant que s'estengués a altres cotxes o elements de l'entorn.

Quan es van extingir les flames, les restes del vehicle completament calcinat evidenciaven la virulència de la combustió. Els bombers també van emprar un producte escumant per assegurar la zona i dissipar la calor. Posteriorment, van revisar de forma minuciosa els automòbils contigus per assegurar-se que no quedessin brases ni estructures debilitades.

Foc també a El Vendrell

Mentrestant, a El Vendrell, un altre incident amb foc es va registrar a l'Avinguda de la Masia Blanca cap a les 00.28 h. En aquest cas, es van incendiar quatre contenidors d'escombraries. Una dotació de bombers es va presentar al lloc per apagar el focus i evitar que les flames afectessin vehicles o edificis propers.

Afortunadament, en cap dels dos successos s'han comptabilitzat ferits. Tampoc consten danys en mobiliari urbà més enllà dels produïts directament per les flames. No obstant això, la imatge de contenidors reduïts a cendres o de cotxes completament cremats ha sembrat certa intranquil·litat als barris afectats.

Les causes d'ambdós incendis encara es desconeixen. La policia local i els Mossos d'Esquadra han iniciat les investigacions pertinents per esbrinar si es tracta d'incidents fortuïts o intencionats. En qualsevol cas, s'insta la ciutadania a comunicar qualsevol informació que pugui ser rellevant.

La crema de vehicles i contenidors en hores nocturnes pot respondre a diferents escenaris, inclosos actes vandàlics. Aquestes conductes solen alterar la seguretat i suposen un risc per a la resta de béns estacionats o contigus. Per aquesta raó, es considera essencial mantenir l'atenció en possibles actes sospitosos en plena nit.