Tragèdia en morir un motorista de 44 anys a la B-224

El so d'una sirena pot canviar el ritme d'una tarda qualsevol. El que per a alguns és simplement l'eco d'una ambulància a la distància, per a d'altres marca l'inici d'una tragèdia inesperada. Així va passar la tarda d'aquest dissabte, quan un succés va marcar el destí de diverses persones i va tornar a posar sobre la taula el debat sobre la seguretat viària en una de les carreteres més transitades de la comarca.

Un accident que trenca la tranquil·litat de la tarda

La tarda avançava amb normalitat fins que, poc després de les cinc, els serveis d'emergència van rebre una trucada urgent. A les 17.12 hores, els Mossos d'Esquadra van activar dues patrulles en resposta a un accident de trànsit al punt quilomètric 11,1 de la carretera B-224, a l'altura de Piera, a la comarca de l'Anoia.

En el sinistre s'hi van veure implicats una motocicleta i un turisme, que van col·lidir per causes que encara estan sent investigades per les autoritats.

| ACN

L'accident va tenir conseqüències fatals per al motorista, un home de 44 anys i veí de Piera. Segons han confirmat fonts del Servei Català de Trànsit, la víctima va perdre la vida al lloc dels fets. Dues persones més, que viatjaven en el vehicle implicat, van resultar ferides amb pronòstic menys greu i van ser traslladades ràpidament a l'Hospital d'Igualada, on romanen sota observació mèdica.

Resposta immediata dels equips d'emergència

La magnitud del succés va mobilitzar ràpidament els diferents cossos d'emergència. Fins al lloc s'hi van desplaçar tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), encarregades d'atendre tant el motorista com els ocupants del turisme. La tasca dels sanitaris va ser crucial en els primers minuts després de l'accident, encara que, malauradament, res es va poder fer per salvar la vida del conductor de la motocicleta.

Mentre els equips mèdics atenien els ferits, els Mossos d'Esquadra regulaven el trànsit a la B-224 per evitar nous incidents i facilitaven la feina dels investigadors. Aquest tipus de col·lisions, especialment en carreteres secundàries i amb condicions variables, és motiu de constant preocupació per a les autoritats catalanes.

Investigacions obertes i recerca de respostes

Amb el lloc de l'accident assegurat, la investigació sobre les causes del sinistre va quedar en mans dels Mossos d'Esquadra i del Servei Català de Trànsit.

| Canva

Tot i que les primeres informacions apunten a una col·lisió directa entre ambdós vehicles, seran els informes tècnics i els testimonis dels implicats els que determinaran si hi va haver factors externs, errors humans o condicions de la via que propiciessin el fatal desenllaç.

La B-224, que creua municipis clau de la comarca, és coneguda pel seu intens trànsit i el seu paper vertebrador en la mobilitat de la zona. No és la primera vegada que aquesta via es converteix en escenari d'accidents de gravetat, fet que reforça la urgència de revisar i millorar les mesures de seguretat, senyalització i control en aquest tipus de carreteres.