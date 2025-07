Terrible accident en col·lidir contra un talús: Un mort i una ferida

De vegades, la rutina d'un dia qualsevol pot veure's sacsejada per un gir inesperat que acaba en tragèdia. El matí d'aquest dimecres, marcat pel moviment habitual a les carreteres, s'ha vist interromput per un greu succés que ràpidament ha mobilitzat serveis d'emergència i ha generat preocupació entre els veïns de la zona.

L'incident s'ha produït al voltant de les 10:30 hores, quan un turisme ha col·lidit violentament contra un talús als voltants d'una coneguda urbanització d'Oropesa del Mar, a la província de Castelló. El succés ha tingut lloc concretament al Camí Castell de Miravet, una via que comunica diverses residències i que sol registrar poc trànsit durant la major part de l'any. Tanmateix, aquest dimecres, la tranquil·litat s'ha trencat de cop després de l'avís que alertava d'un accident greu amb dues persones implicades.

Fins al lloc s'hi han desplaçat amb rapidesa efectius del Consorci Provincial de Bombers del parc Plana Alta, juntament amb l'equip mèdic del SAMU i mitjans sanitaris del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). Les primeres informacions confirmaven la presència de dos ocupants al vehicle: un home i una dona d'edat avançada. A l'arribada dels serveis d'emergència, tots dos ja havien estat extrets del cotxe, sense necessitat d'excarceració mecànica, fet que ha facilitat l'atenció sanitària immediata.

| Google Imagenes

El tràgic balanç: un mort i una ferida greu

La gravetat de l'accident s'ha confirmat poc després, quan els professionals desplaçats només han pogut certificar la mort de l'home al mateix lloc del succés. L'altra ocupant, una dona de 76 anys, ha estat atesa ràpidament pel personal sanitari, que ha diagnosticat politraumatismes de diversa consideració abans de procedir al seu trasllat urgent a l'Hospital General de Castelló. La víctima ha estat ingressada en estat greu, i el seu pronòstic roman reservat a l'espera d'evolució.

Fonts oficials del cos de Bombers i del CICU han informat que, malgrat la violència de l'impacte, no es va produir atrapament dels passatgers dins del vehicle. Aquest detall va permetre agilitzar la intervenció dels serveis mèdics, tot i que lamentablement no va ser suficient per salvar la vida de l'home, la identitat del qual encara no ha estat facilitada de manera oficial.

Després de l'accident, agents de la Guàrdia Civil de Trànsit s'han encarregat de delimitar la zona i obrir una investigació per esclarir les causes exactes de la col·lisió. Entre les hipòtesis que es contemplen hi ha la possible pèrdua de control del vehicle, tot i que no es descarten altres factors com una avaria mecànica o una distracció al volant.

El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha recordat que aquest tipus d'accidents solen augmentar amb l'arribada del bon temps i l'increment de desplaçaments per motius vacacionals, especialment en zones residencials properes a la costa, com és el cas d'Oropesa del Mar.