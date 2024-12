Tragèdia a la Marató de TV3: Mor un home de 67 anys

per Sergi Guillén

Avui s'ha fet una nova edició de la Marató de TV3, un dels esdeveniments solidaris més importants de Catalunya. En aquesta ocasió, els fons recaptats es destinaran a la investigació i lluita contra les malalties respiratòries, problema que afecta milers de persones al país.

Durant aquesta jornada solidària, es duen a terme nombrosos actes i activitats esportives a tot Catalunya. Una de les més destacades és la cursa BTT de Cabra del Camp, a Tarragona, també coneguda com a Memorial Xavi Tondo i Volpini. El que havia de ser una jornada festiva s'ha tenyit de dol a causa d'una tragèdia inesperada.

Un infart en plena prova curta de 25 quilòmetres

Cap a les onze del matí, un participant de 67 anys va patir un infart mentre pedalejava. L'home, que participava a la prova curta de 25 quilòmetres, anava acompanyat de la seva nora quan va caure de la bicicleta i va quedar estès a terra totalment inconscient. Ràpidament es van activar els protocols d'emergència.

| SEM

Efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), juntament amb la Creu Roja, van arribar al lloc de l'incident. També s'hi van desplaçar els Bombers de la Generalitat i una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Els bombers voluntaris presents van ser els primers a atendre l'home, fent maniobres de reanimació en un intent desesperat per salvar-li la vida.

Tot i la ràpida intervenció, l'equip del SEM va confirmar poc després la mort del ciclista. Tot i que la causa exacta de la mort no se sabrà fins a l'autòpsia, les primeres hipòtesis apunten que l'infart va ser el que va provocar la forta caiguda.

El lliurament de trofeus va ser suspesa

L'organització de la cursa ha decidit suspendre el lliurament de trofeus en senyal de respecte i dol. La prova llarga de 40 quilòmetres, en què participava el fill de la víctima, no va ser interrompuda.

Els participants van continuar fins al final, encara que l'ambient va quedar marcat per la tristesa. A més, es va guardar un minut de silenci en homenatge a la víctima, mostrant solidaritat amb la seva família.

| ACN

Els organitzadors de la cursa han lamentat profundament els fets. A través d'un comunicat oficial, van enviar tots els seus condols als familiars i amics de l'home, subratllant que aquest esdeveniment sempre ha buscat unir esport i solidaritat.

Les carreres populars, protagonistes de la jornada

La Marató de TV3 és molt més que una campanya televisiva, ja que involucra milers de persones a tot Catalunya. Durant aquesta jornada s'organitzen diverses curses populars i esdeveniments solidaris. Famílies, esportistes i voluntaris s'uneixen per recaptar fons destinats a causes importants.

Tot i la tragèdia ocorreguda a Cabra del Camp, la Marató de TV3 continua amb la seva missió d'ajudar la investigació mèdica. I millorar la vida dels que pateixen malalties greus. L'edició d'aquest any quedarà marcada no només per la solidaritat, sinó també pel record del ciclista mort.