5 dotacions de bombers intervenen en un aparatós incendi en un edifici

Aquest matí, a les 06.32 hores, un aparatós incendi en un edifici residencial ha mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat a Vilanova i la Geltrú. El foc, que va afectar un pis de la segona planta, va obligar a actuar de manera ràpida i coordinada per evitar que les flames arribessin a la resta de l'edifici.

L'avís va ser rebut a primera hora, cosa que va permetre l'arribada immediata dels efectius. Els bombers van iniciar les tasques d'extinció utilitzant una autoescala per atacar les flames des de l'exterior. A més, es van revisar totes les plantes de l'edifici per garantir que no hi hagués persones atrapades i per descartar qualsevol risc addicional.

Segons han informat els Bombers a través del seu compte oficial, una persona va haver de ser atesa pels serveis mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (@semgencat). Afortunadament, no es van reportar ferits greus, encara que l'incendi va causar importants danys materials a l'habitatge afectat.

| ACN

Imatges a xarxes socials

Les impactants imatges compartides a les xarxes socials mostren els bombers treballant sota la foscor de la matinada mentre les flames il·luminaven el balcó de la segona planta. La columna de fum era visible des de diversos carrers a la rodona, cosa que va generar inquietud entre els veïns de la zona.

Aquest tipus d'incidents posen de relleu la importància de comptar amb protocols d'actuació ràpids i eficaços per minimitzar els danys i protegir les persones afectades. Des de Bombers, es recorda la necessitat de mantenir en bon estat les instal·lacions elèctriques i de gas a les vivendes, així com comptar amb extintors i detectors de fum per actuar amb rapidesa en cas d'emergència.

Situació controlada

Finalment, els efectius d'emergència es van mantenir al lloc durant diverses hores per garantir l'extinció total de l'incendi i revisar l'estructura de l'edifici, assegurant-se que no queden focus actius ni riscos de revifament de les flames. La ràpida actuació dels bombers va evitar un desenllaç més greu en aquest aparatós succés.