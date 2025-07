Tragèdia al mar: Mor ofegat un pescador de 55 anys

Hi ha successos que commocionen per la rapidesa amb què el que és quotidià pot esdevenir tragèdia. Un simple dia de pesca, un costum arrelat en tants racons de la nostra geografia, pot acabar en desastre per un gir inesperat del destí. Els serveis d'emergència estan acostumats a atendre situacions límit, però hi ha ocasions en què la vida se'ls escapa entre els dits malgrat tots els seus esforços.

Un rescat que ha acabat en tragèdia

Va ser a primera hora de la tarda d'aquest dimarts quan els serveis d'emergència de l'illa de Tenerife van rebre una trucada que posava en alerta tots els dispositius de rescat aquàtic. Un home de 55 anys es trobava en greu perill després d'haver caigut al mar a la zona costanera de Candelaria, a prop d'un dels punts més emblemàtics del municipi: la basílica.

Segons la informació proporcionada pel Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (112), el succés va tenir lloc cap a les 17:11 hores, un moment en què, habitualment, l'activitat pesquera i el trànsit de vianants solen ser habituals al litoral.

| Dean Drobot, Getty Images Signature de GMVozd, XCatalunya

La localització del cos del pescador, a més de 100 metres de la costa, va suposar una complicació afegida per als equips de rescat. Salvament Marítim va mobilitzar de seguida els recursos necessaris, entre ells una moto d'aigua del servei d'Emergències Tamadaya, amb base a la mateixa Candelaria, cosa que va permetre una intervenció més àgil. No obstant això, la distància i l'estat del mar van dificultar les tasques i van sumar tensió a una operació en què cada minut era crucial.

Maniobres desesperades per salvar una vida

Un cop a terra, l'home presentava clars signes d'ofegament i es trobava en aturada cardiorespiratòria. El personal sanitari del Servei d'Urgències Canari (SUC) i de l'equip d'Atenció Primària es van esforçar al màxim, posant en pràctica maniobres avançades de reanimació cardiopulmonar. Durant gairebé una hora, l'equip mèdic va lluitar contra el temps i les circumstàncies, en un esforç ininterromput per revertir l'estat de l'afectat.

Tanmateix, malgrat la ràpida actuació i els mitjans emprats, no va ser possible salvar-li la vida. El metge desplaçat al lloc del succés va confirmar la defunció poc després dels intents de reanimació, en una escena que deixa palesa la duresa i l'impacte emocional d'aquests episodis tant en els professionals com en els testimonis que, impotents, assisteixen a la tragèdia.

| ACN

Investigació i conseqüències d'un accident fatal

La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la instrucció de les diligències corresponents, una tasca fonamental per esclarir les circumstàncies en què es va produir la caiguda al mar. Tot i que les primeres hipòtesis apunten a un desafortunat accident mentre l'home practicava la pesca, serà la investigació la que determini els detalls exactes del succés i descarti qualsevol altra possibilitat.

Cal recordar que el litoral de Candelaria és un punt habitual de pesca, tant professional com recreativa, i compta amb trams de difícil accés, de vegades colpejats per l'onatge. Les autoritats insisteixen periòdicament en la importància d'extremar les precaucions en zones on les condicions poden canviar ràpidament i esdevenir un perill inesperat.

Més prudència al mar

La mort d'aquest pescador de 55 anys torna a posar de manifest els riscos associats a les activitats al mar, fins i tot en entorns aparentment controlats i coneguts pels mateixos veïns. Els serveis d'emergència han recordat després del succés la importància d'informar sempre de la ubicació quan es practica pesca o activitats aquàtiques en solitari, així com l'ús d'equipament de seguretat personal.

| XCatalunya, Liosc

Aquest tràgic accident a la costa de Tenerife se suma a altres casos similars ocorreguts els darrers anys a l'arxipèlag, on el mar, font de vida i subsistència, pot esdevenir escenari d'episodis fatals. Més enllà de les estadístiques, cada vida perduda és un cop dur per a la comunitat i una crida d'atenció sobre la necessitat de respectar l'entorn i reforçar les mesures de seguretat en les activitats marítimes.