Tragèdia, investigació oberta: Trobat un cadàver al riu, mort surrealista

per Iker Silvosa

La tranquil·litat d'una matinada aparentment comuna va acabar convertint-se en un autèntic misteri quan, després d'una sèrie d'estranys successos nocturns, es va descobrir quelcom que ningú esperava. El desenllaç d'aquesta inquietant història ha desembocat en una investigació oberta pels Mossos d'Esquadra.

Desaparició nocturna amb final tràgic

Tot va començar la nit de dimecres a dijous, quan dos amics van decidir passar la vetllada pescant i gaudint de la calma nocturna en una zona habitual per a aquest tipus d'activitat. Instal·lats prop de la costa, havien planejat tornar al càmping on s'allotjaven a trenc d'alba. No obstant això, els plans es van torçar de manera dramàtica al voltant de les dues de la matinada.

Segons s'ha conegut a través del Diari de Tarragona, un dels amics, veí del municipi tarragoní de Roda de Berà, va començar a sentir-se malament. Alarmat pels símptomes, el seu company va trucar ràpidament al número d'emergències 112 sol·licitant una ambulància. Sorprenentment, abans que els serveis mèdics poguessin arribar al lloc, l'home afectat va semblar recuperar-se sobtadament i, de manera inesperada, va sortir corrent enmig de la foscor.

| ACN

A partir d'aquest moment, es va desencadenar una recerca desesperada. El seu amic, enmig de la confusió, va recórrer la zona intentant localitzar-lo sense èxit. Hores més tard, al voltant de les sis del matí, va tornar a trucar a emergències per informar que el seu company seguia desaparegut, aportant a més alguns objectes personals que havia trobat, entre ells ulleres i documentació.

Troballa impactant a la costa

Després de rebre la segona alerta, els Mossos d'Esquadra van desplegar ràpidament diverses patrulles a la zona indicada, amb l'objectiu de localitzar l'home desaparegut com més aviat millor. La recerca, que va comptar amb la col·laboració d'efectius especialitzats, va culminar sobre les vuit i mitja del matí amb un desenllaç dramàtic: van trobar el cos sense vida de l'home flotant a l'aigua, prop de la riba, al Delta de l'Ebre, concretament a la zona de la Barra del Trabucador, pertanyent al terme municipal de La Ràpita.

La notícia ha generat consternació entre veïns i coneguts del difunt, i l'estranya successió de fets ha fet sorgir nombrosos dubtes sobre el que realment va ocórrer aquella fatídica matinada. Per ara, els detalls exactes sobre les causes de la mort continuen sent una incògnita que les autoritats estan intentant resoldre amb la màxima urgència.

| ACN

Oberta investigació per esclarir els fets

Els Mossos d'Esquadra ja han confirmat l'obertura d'una investigació per determinar amb exactitud les circumstàncies que van envoltar la mort del veí de Roda de Berà. Entre les hipòtesis inicials que es manegen hi ha la possibilitat que l'home hagués patit algun problema de salut greu que provoqués un comportament confús i precipitat, encara que cap hipòtesi es descarta completament en aquests primers compassos del cas.

Aquesta estranya i trista història serveix per recordar la importància d'actuar amb rapidesa i mantenir la calma davant emergències mèdiques inesperades, a més de posar de relleu la imprevisibilitat amb què de vegades es desenvolupen successos aparentment rutinaris.

La comunitat local espera ara les conclusions oficials de les autoritats, que podrien trigar encara alguns dies, depenent del curs que segueixi la investigació i els resultats de les proves mèdiques i forenses que s'estan duent a terme.