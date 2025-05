Problemes de trànsit, accident important: Un camió bolca i genera llargues cues

per Iker Silvosa

L'inici d'aquesta jornada ha estat especialment complicat per als conductors que transitaven a prop de Barcelona. Un aparatós accident ha desencadenat una situació crítica en la circulació de vehicles, generant importants embussos i llargues esperes. A continuació, t'expliquem amb detall el que ha passat.

Un camió bolcat provoca el caos

El fet ha tingut lloc aquest matí quan un camió ha bolcat a la rotonda d'accés a la via C-1413a en direcció al Papiol. Segons informació facilitada per fonts oficials, l'incident ha ocorregut en una zona altament transitada, especialment en hora punta, cosa que ha agreujat considerablement la situació.

Com a conseqüència directa de l'accident, les autoritats han decidit tancar temporalment la C-1413a al pas pel Papiol. Això ha provocat ràpidament grans acumulacions de vehicles, i aviat han començat a circular per xarxes socials imatges impactants de les retencions generades. El trànsit s'ha estès al llarg de diversos quilòmetres, afectant significativament la mobilitat dels qui intentaven accedir a aquesta via des de diferents punts de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Intervenció dels serveis d'emergència

El cos de Bombers ha desplaçat dues dotacions al lloc dels fets, que han intervingut de manera immediata. Segons han confirmat, la principal tasca realitzada per aquests equips ha estat l'atenció inicial del conductor del camió accidentat, qui afortunadament no havia quedat atrapat a l'interior del vehicle. Aquesta ràpida actuació ha permès controlar amb agilitat la situació, encara que la tasca de desallotjar completament la via segueix en curs.

Més incidències a Barcelona

A més d'aquest accident, a primera hora del matí s'havia produït un altre gran sinistre que afecta el trànsit barceloní. En aquest cas, a l'AP-7, especialment entre els trams de Sant Cugat i el Papiol en direcció sud. Les autoritats de trànsit han informat oportunament de l'afectació, que va obligar al tancament temporal d'un dels carrils del vial d'accés des de l'AP-7 cap a la B-23.

En vídeos difosos des d'helicòpters i càmeres fixes, es pot observar la magnitud de l'embús i les dificultats que presentaven els conductors per avançar fins i tot a velocitats mínimes. Afortunadament, poc abans de les 8 del matí, el carril afectat s'ha tornat a obrir, encara que les autoritats han advertit que la circulació continuaria sent densa durant diverses hores més.

Com sempre, és important recordar la necessitat d'informar-se sobre l'estat de les carreteres abans d'agafar el cotxe. Fer-ho pot estalviar-nos molt de temps i estrès i sempre podem buscar rutes alternatives sense haver-nos de submergir en llargues cues i retencions.