Tragèdia mortal en un accident a la LV-810

Mossos d'Esquadra, Generalitat, Trànsit i totes les autoritats estan preocupades per l'escalada imparable en el nombre d'accidents de circulació. Demanen extremar totes les precaucions, evitar les distraccions, però, sobretot, evitar les imprudències. Avui hem hagut de lamentar un altre accident a Catalunya.

La matinada de divendres ha deixat un sabor amarg a la tranquil·la localitat de Gimenells (Segrià). Veïns i coneguts es mostren consternats en conèixer la notícia d'un succés que ha tenyit de dol les carreteres de la província. Mentre les autoritats tracten d'esclarir les circumstàncies de l'accident, la comunitat viu moments de dolor per la pèrdua d'un jove de tan sols 23 anys.

| @mossoscat, XCatalunya

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el tràgic sinistre va tenir lloc la nit de dijous, al voltant de les 23:06 hores, a l'altura del punt quilomètric 9,1 de la LV-810, dins del terme municipal de Gimenells. Per causes que continuen en fase d'investigació, el turisme en què viatjava la víctima va sortir de la via i va acabar bolcant, sense que hi hagués més implicats. El jove, veí d'aquesta mateixa població, exercia d'únic ocupant del vehicle.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplegar amb urgència dues ambulàncies i unitats de suport psicològic, mentre que els Bombers de la Generalitat van enviar dues dotacions per a les tasques de rescat i control de la zona. Juntament amb ells, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra van acudir immediatament al lloc per acordonar l'àrea i facilitar la circulació. Malauradament, quan van arribar els serveis d'assistència, no va ser possible salvar la vida del conductor.

S'eleva la xifra de víctimes mortals a les carreteres

La pèrdua d'aquest veí de Gimenells engruixa la llista de víctimes mortals a les carreteres catalanes durant 2025, ascendint el total a divuit morts, segons les estadístiques provisionals facilitades pel SCT. Aquest nou accident fa saltar una vegada més les alarmes sobre la importància de la precaució al volant, especialment en vies locals i durant la nit, quan la visibilitat és menor i la fatiga pot suposar un factor de risc afegit.

| XCatalunya, Canva

A l'espera dels resultats de la investigació que determini les causes exactes del sinistre, la comunitat de Gimenells assimila la tragèdia amb profund pesar. Les mostres de condol s'han multiplicat entre familiars, amics i veïns, que han volgut retre homenatge al jove mort i apel·lar a la prudència de tots els usuaris de la xarxa viària. Davant d'aquest dur cop, les autoritats insisteixen en la necessitat d'extremar l'atenció en cada trajecte, per curt que sigui, per evitar que es produeixin pèrdues irreparables.