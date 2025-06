Tragèdia en l'incendi d'un habitatge: Troben el cos sense vida d'un home

El fum va començar a estendre's en la foscor de la nit, obligant alguns veïns a tancar-se a casa seva mentre les flames avançaven sense treva. El que semblava un incendi domèstic més es va convertir en una tragèdia amb el pitjor dels desenllaços possibles.

Incendi mortal al cor de Lleida

Els fets van tenir lloc durant la nit de divendres, quan els Bombers de la Generalitat van rebre un avís urgent a les 23:15 h alertant d'un incendi en un bloc d'habitatges situat al carrer Príncep de Viana, en plena ciutat de Lleida. La trucada advertia que sortia una densa columna de fum des del balcó del primer pis d'un edifici de planta baixa més sis altures.

Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers —incloent-hi tres camions cisterna, una autoescala i un vehicle de comandament— amb una quinzena d'efectius que van començar les tasques d'extinció immediatament després d'arribar-hi. A la seva arribada, l'incendi estava localitzat en un pis de la primera planta, però el fum ja s'havia escampat pel forat de l'escala de l'edifici, amenaçant de propagar-se.

| ACN

Evacuació parcial i troballa del cos

Com a mesura de precaució, es va ordenar el confinament dels veïns dels pisos superiors mentre es treballava intensament per sufocar les flames. Un cop controlat el foc, els bombers van iniciar les tasques de ventilació natural mitjançant l'obertura d'una claraboia al forat de l'escala. Va ser llavors, enmig d'aquestes tasques, quan es va produir la troballa més dramàtica: el cos sense vida d'un home va ser localitzat a l'interior del pis incendiat.

No es van trobar més víctimes a l'interior de l'immoble ni danys estructurals significatius, segons van confirmar els equips d'emergències després de les primeres inspeccions amb detectors de gasos. Paral·lelament, també es va revisar una casa adossada propera, situada al Passatge del Roser de Flix, que podria haver-se vist afectada per l'acumulació de fum.

Investigació en marxa i desplegament d'emergències

Després de la troballa del cos, els Mossos d'Esquadra van prendre el comandament de la investigació, desplegant fins a cinc unitats per dur a terme les diligències judicials i esclarir les causes del sinistre. Juntament amb ells, es van mobilitzar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), tot i que lamentablement no va ser necessària la seva intervenció sanitària a l'interior de l'habitatge.

També van participar en l'operatiu agents de la Policia Local, que es van encarregar de tallar el trànsit al carrer Príncep de Viana per facilitar l'accés dels equips d'emergència, així com operaris de les companyies de subministraments, encarregats de revisar possibles afectacions a les instal·lacions elèctriques i de gas.

Tot i que els bombers van actuar amb rapidesa i eficàcia, l'incendi va acabar costant la vida d'una persona. Les autoritats no han ofert per ara informació sobre la identitat del difunt, i s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia i de l'informe tècnic de l'incendi per determinar les causes exactes de la mort i de l'origen del foc.