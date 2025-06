Així han caçat els Bombers un perillós piròman

per Joan Grimal

La ciutat de Barcelona va viure aquest dimarts un nou episodi de perill mediambiental i social. Un home va ser detingut per la Guàrdia Urbana després de ser sorprès provocant dos focus d'incendi a la zona de Sants-Montjuïc, una àrea especialment sensible per la seva vegetació i proximitat al nucli urbà. La intervenció policial i la ràpida actuació dels Bombers de Barcelona van evitar una tragèdia més gran.

Primer foc: intervenció urgent a la carretera de Miramar

Els fets van començar al matí de dimarts 17 de juny. Una patrulla de la Guàrdia Urbana va ser alertada per vianants que asseguraven haver vist un home encenent foc a uns matolls a la carretera de Miramar, una via que travessa el Parc de Montjuïc i que sol registrar força afluència tant de vehicles com d'excursionistes.

Quan els agents van arribar al lloc, van localitzar l'individu alimentant una foguera, cosa que augmentava notablement el risc de propagació de les flames. Tot i que se li va ordenar que apagués el foc de seguida, l'home va desobeir, fet que va obligar els agents a fer servir un extintor per controlar l'incendi en aquest primer focus. Aquest tipus de resposta ràpida va ser essencial per evitar que el foc s'estengués vessant avall, on el parc connecta amb àrees urbanes i equipaments públics.

| @bomberscat, XCatalunya

Segon focus: intent de fugida i nova provocació

Lluny de rendir-se o cooperar, el sospitós va emprendre la fugida cap a l'interior de la muntanya, una zona amb camins boscosos i vegetació densa. Segons el relat policial, durant la seva fugida, l'home va provocar intencionadament un segon incendi, aquesta vegada en un altre conjunt de matolls, utilitzant un encenedor que duia amb ell. Aquest comportament, clarament premeditat, va generar encara més alarma entre els agents.

La patrulla, sense perdre'l de vista, va aconseguir interceptar-lo i detenir-lo poc després. Se l'acusa d'haver actuat amb plena consciència del dany que podia causar, en un entorn on un foc descontrolat podria tenir conseqüències devastadores tant ecològiques com humanes.

| @bomberscat, XCatalunya

Els Bombers eviten un desastre

Afortunadament, els Bombers de Barcelona van actuar amb gran eficàcia per sufocar ambdós focus abans que el foc es propagués pel vessant del Parc de Montjuïc, una zona arbrada que funciona com a pulmó verd de la ciutat i que a més acull museus, instal·lacions esportives, jardins històrics i zones residencials properes.

El cos de bombers destaca que, tot i que el foc va ser contingut a temps, les condicions meteorològiques i la sequedat del terreny podrien haver afavorit un escenari molt més perillós si no s'hagués actuat amb rapidesa.

Un delicte greu en un context d'alta sensibilitat ambiental

La detenció d'aquest individu posa sobre la taula la vulnerabilitat dels espais naturals urbans davant d'actes de vandalisme o conductes criminals com els incendis provocats. En un context de canvi climàtic i estius cada cop més calorosos i secs, aquest tipus d'accions adquireixen una gravetat especial.

La zona de Montjuïc és freqüentada diàriament per veïns, esportistes, turistes i famílies. A més, és un enclavament estratègic per a la ciutat de Barcelona tant pel seu valor ecològic com patrimonial. Qualsevol incendi en aquest entorn representa una amenaça directa a la biodiversitat i a la seguretat de les persones.

La investigació segueix oberta

L'home detingut passarà a disposició judicial en les pròximes hores, acusat de provocar incendis forestals, un delicte que pot comportar penes de presó en funció de la intencionalitat i els danys causats. La Guàrdia Urbana manté oberta la investigació per determinar si aquest individu podria estar relacionat amb altres incendis recents a la mateixa zona o en àrees properes.

Les autoritats recorden la importància d'avisar al 112 davant de qualsevol indici de foc o comportament sospitós, especialment en zones naturals, i fan una crida a la responsabilitat ciutadana en la preservació de l'entorn comú.