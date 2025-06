Incendi d’una furgoneta de paqueteria: Intervenen diverses dotacions de bombers

per Mireia Puig

A plena llum del dia, la tranquil·litat d'una carretera secundària es va veure alterada per un incident que, a simple vista, semblava propi d'una pel·lícula d'acció. L'escena va resultar ser molt més real del que s'esperava: el foc devorant completament un vehicle de repartiment i el fum negre ascendint entre els camps, alertant els conductors que passaven per la zona.

Un incendi sobtat que mobilitza els equips d'emergència

El succés va tenir lloc aquest dissabte a la tarda, cap a les 15:30 hores, quan el 112 va rebre l'avís d'un incendi que estava afectant una furgoneta de paqueteria a la carretera de Palau de Noguera, als afores de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà (Lleida). La resposta dels Bombers de la Generalitat va ser immediata: dues dotacions es van desplaçar fins al lloc per sufocar les flames i evitar que el foc pogués estendre's a les àrees properes.

Segons la informació facilitada pels serveis d'emergència, el foc va calcinar completament el vehicle, que en qüestió de minuts va quedar reduït a una estructura metàl·lica ennegrida i irreconeixible, tal com mostren les imatges difoses pels mateixos bombers a les seves xarxes socials. No es van haver de lamentar danys personals, però l'impacte visual del sinistre no va deixar indiferent ningú que es trobava a les immediacions.

| @bomberscat

Un succés amb conseqüències en la logística i la circulació

Els primers indicis apunten que l'incendi es va originar a la part davantera de la furgoneta, tot i que les causes exactes encara estan per determinar i els especialistes en sinistres viaris investiguen el motiu del foc. Aquest tipus de vehicles, dedicats al repartiment de paqueteria, circulen diàriament per les carreteres catalanes transportant desenes de comandes.

Un incident com el de Tremp, tot i que afortunadament sense víctimes, pot provocar retards en l'entrega de paquets, així com molèsties per als usuaris que esperen els seus enviaments.

La presència dels bombers i l'actuació coordinada dels serveis d'emergència va permetre controlar la situació ràpidament. Tanmateix, durant les tasques d'extinció i retirada del vehicle, va ser necessari tallar parcialment el trànsit a la zona, cosa que va generar retencions i va obligar els conductors a extremar la precaució.

La ràpida actuació dels Bombers, clau per evitar danys majors

L'actuació de les dues dotacions de Bombers va ser clau per evitar que l'incendi es propagués més enllà del vehicle afectat.

| @bomberscat, Canva

El treball coordinat i l'eficàcia dels equips van permetre extingir el foc en pocs minuts, garantint que no es veiessin compromeses altres infraestructures properes, com la vegetació o instal·lacions elèctriques pròximes.

Els serveis d'emergència van recordar una vegada més la importància d'alertar amb rapidesa davant qualsevol incident a la carretera i de mantenir la calma, evitant posar en perill altres persones. En aquest cas, la col·laboració ciutadana i la celeritat en l'avís al 112 van ser determinants perquè l'operatiu funcionés amb total eficàcia.