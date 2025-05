Tragèdia en l'incendi d'una casa particular: Mor un home de 60 anys

per Mireia Puig

Un incendi en un habitatge particular es va convertir aquest dissabte en una escena tràgica. El que va començar com un incident aparentment controlable va acabar de la pitjor manera possible. Els equips d'emergència desplegats amb rapidesa en rebre l'avís poc després del migdia, poc podien imaginar el que trobarien en arribar al lloc del sinistre.

Cronologia del fatal incendi a Santa Maria de Palautordera

Els fets van ocórrer dissabte al voltant de les 12:32 hores al número 26 del carrer Anselm Clavé, a Santa Maria de Palautordera, localitat situada a la comarca barcelonina del Vallès Oriental.

El foc es va iniciar sobtadament, cosa que va provocar que veïns alarmats avisessin immediatament els serveis d'emergències. En arribar els efectius de Bombers de la Generalitat, l'incendi estava avançat, amb una densa fumera visible des de diferents punts del municipi.

| @bomberscat

Durant les tasques d'extinció, els bombers es van trobar amb una situació colpidora. Dins de l'immoble, van localitzar el cos inconscient d'un home de 60 anys. Els equips mèdics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van acudir al lloc juntament amb els bombers, van procedir immediatament a realitzar maniobres de reanimació. Malgrat els esforços continuats, els facultatius no van poder salvar la seva vida i van certificar la seva defunció poc després.

Primeres investigacions: La inhalació de fum com a possible causa de mort

Segons fonts properes al cas, la hipòtesi principal que manegen els investigadors apunta que la víctima va morir per inhalació de fum. Aquesta és la causa més freqüent en tragèdies similars, ja que el fum tòxic generat pels materials cremats pot resultar mortal en pocs minuts, especialment si la persona es troba atrapada i sense possibilitat d'escapar.

Fins al lloc també van acudir agents dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Santa Maria de Palautordera. Aquests cossos policials van acordonar la zona i van supervisar l'evacuació preventiva d'immobles propers, per garantir la seguretat dels residents durant l'operació d'extinció i mentre es duien a terme les tasques posteriors d'inspecció del lloc.

Commoció a la localitat del Vallès Oriental

La notícia ha causat commoció a Santa Maria de Palautordera, una localitat tranquil·la que rarament experimenta successos d'aquesta naturalesa. Veïns de l'àrea han manifestat la seva tristesa per la mort d'un resident conegut a la zona, la defunció inesperada del qual ha generat una profunda consternació.

Aquest lamentable succés posa novament sobre la taula la importància de la prevenció i seguretat contra incendis en habitatges particulars. Els experts recomanen extremar precaucions, especialment en cases antigues o amb instal·lacions elèctriques que poden no estar en les millors condicions. Instal·lar detectors de fum i revisar regularment els sistemes elèctrics són mesures essencials que poden salvar vides.

| ACN

La seguretat en habitatges, una tasca pendent

La reflexió després de la tragèdia ha de ser clara: la seguretat domèstica és fonamental i requereix atenció constant. Les autoritats insisteixen en la necessitat de realitzar inspeccions periòdiques als habitatges, així com campanyes de conscienciació ciutadana que contribueixin a reduir riscos i evitar situacions tan devastadores com la succeïda aquest dissabte a Santa Maria de Palautordera.

Mentrestant, la comunitat local intenta recuperar-se del xoc provocat per la pèrdua de l'home de 60 anys. Ara queda pendent determinar les circumstàncies exactes que van originar aquest devastador incendi, investigació en la qual ja treballen els experts dels bombers i dels cossos policials catalans. La prevenció seguirà sent la millor arma per evitar tragèdies similars en el futur.