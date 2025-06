Espectacular incendi en plena carretera: Treballen 3 dotacions dels Bombers

Quan el dia sembla avançar amb normalitat, n'hi ha prou amb un instant perquè la rutina de desenes de conductors quedi marcada per un succés inesperat. Una escena de flames i fum al mig d'una via principal ha posat a prova l'eficàcia i la rapidesa dels serveis d'emergència, generant moments d'incertesa i preocupació entre els qui circulaven per la zona.

L'incident s'ha produït a mig matí de la jornada d'avui, dissabte 7 de juny, segons les primeres informacions oficials. Un camió que transportava una càrrega de bales de palla s'ha vist implicat en un incendi que, en qüestió de minuts, s'ha propagat de manera espectacular al llarg de l'asfalt. La situació ha generat una densa columna de fum visible a diversos quilòmetres, dificultant la circulació i obligant a extremar les precaucions a tots els vehicles que s'hi apropaven.

Les fonts d'emergències consultades confirmen que l'avís s'ha rebut al voltant de les 10:11 hores, moment en què els Bombers han activat fins a tres dotacions per actuar amb la màxima celeritat. La prioritat era controlar les flames i evitar que el foc arribés a la cabina del vehicle, així com protegir els ocupants i la resta de conductors que transitaven per la via.

| ACN

Només la càrrega afectada: els detalls de la intervenció

Afortunadament, la ràpida intervenció dels equips d'emergència ha evitat mals majors. L'incendi no ha arribat a afectar la cabina del camió, quedant la situació limitada únicament a la càrrega de palla, que ha acabat completament repartida al llarg de la carretera en diversos punts. Això ha obligat els bombers a treballar intensament no només en l'extinció del foc, sinó també en la dispersió i retirada del material calcinat per garantir la seguretat viària.

Durant l'actuació, els serveis d'emergència han prioritzat el control de les flames i la protecció de l'entorn. L'incident ha generat retencions i la necessitat de tallar parcialment la circulació fins que la zona s'ha pogut considerar segura. Segons la informació facilitada pel cos de Bombers, la situació ha quedat sota control poc després d'iniciar-se la intervenció, minimitzant així el risc de propagació a zones forestals o a altres vehicles.

L'impacte en la circulació i el context de la C-14

El succés ha tingut lloc en una via coneguda pel seu trànsit intens i per connectar diferents comarques de l'interior del territori. Incidents d'aquest tipus no són freqüents, però sí que han posat de manifest en ocasions anteriors la importància d'extremar les precaucions en el transport de càrregues agrícoles, especialment durant la temporada seca, quan els materials inflamables com la palla poden augmentar el risc d'incendi de manera considerable.