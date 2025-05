Es crema un garatge: Un home ferit greu

per Mireia Puig

El so de les sirenes i la imatge de diversos efectius de bombers treballant sota el sol sempre genera inquietud en qualsevol veïnat. A la tarda d'aquest dimarts, una ràpida intervenció va evitar que una emergència local acabés en una catàstrofe de major magnitud. Un incident domèstic que, sense previ avís, va acabar generant una situació de risc per als seus ocupants i els serveis d'emergència desplaçats.

Un incendi en ple migdia: així van succeir els fets

Segons informació oficial recollida a les xarxes socials dels serveis d'emergències, el succés va tenir lloc al voltant de les 14:30 hores. L'avís, rebut a través del telèfon d'emergències 112, alertava d'un incendi declarat a l'interior d'un garatge annex a un habitatge.

El foc, de ràpida propagació i considerable intensitat, va obligar a mobilitzar diversos equips de bombers, així com una unitat terrestre del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

| ACN

Els primers treballs d'extinció es van centrar a evitar que les flames s'estenguessin més enllà de l'espai original. A l'interior del garatge hi havia un cotxe i una moto, tots dos van acabar completament calcinats, juntament amb altres materials emmagatzemats al local.

Gràcies a l'actuació immediata dels Bombers de la Generalitat, l'incendi va poder ser confinat a la zona del garatge i no va arribar a afectar l'habitatge principal, evitant així mals majors per a la resta de la família i els immobles propers.

Les tasques d'extinció van ser complexes a causa de la combustió d'elements propis d'un garatge particular, que solen provocar fumades denses i temperatures elevades. Malgrat això, els equips van actuar amb eficàcia i en poc temps van aconseguir donar per controlat el foc.

Un ferit greu i la intervenció sanitària

Durant la intervenció, una persona va resultar greument ferida, tal com van confirmar fonts sanitàries i els mateixos bombers als seus canals oficials. Es tracta d'un home que, després de patir ferides de consideració, va haver de ser traslladat en estat greu a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. El SEM va activar immediatament una unitat terrestre, assegurant l'atenció i el transport mèdic amb la major celeritat possible.

| Govern

Les circumstàncies exactes que van portar la víctima a trobar-se a l'interior del garatge en el moment de l'incendi encara s'estan investigant. Aquest tipus de situacions solen ocórrer de forma inesperada i, en qüestió de segons, la vida d'una persona pot veure's en perill per la ràpida expansió de les flames i la inhalació de fum tòxic. Des del cos de bombers es va insistir en la importància d'avisar ràpidament als serveis d'emergència i no intentar combatre el foc sense ajuda professional quan el risc és elevat.

Importància de la prevenció i resposta ràpida

Els incendis en garatges i trasters solen ser especialment perillosos a causa de la presència de materials inflamables i vehicles, la combustió dels quals pot generar explosions o una propagació descontrolada del foc. Les autoritats recorden la necessitat de mantenir deslliurades les sortides d'emergència, revisar periòdicament les instal·lacions elèctriques i no acumular líquids inflamables fora de recipients adequats.

En aquesta ocasió, la ràpida resposta tant dels equips d'extinció com dels serveis sanitaris va ser clau per evitar conseqüències encara més dramàtiques. El fet que el foc no arribés a l'habitatge principal ni provoqués més ferits pot considerar-se un èxit dins de la gravetat del succés.