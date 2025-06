Tragèdia en una cala: Mor un jove de 20 anys

per Pol Nadal

A primera hora d'aquest matí, una jornada que prometia tranquil·litat vora el mar s'ha tenyit de tragèdia: un jove ha perdut la vida mentre es banyava. El succés, ocorregut en una zona rocosa, ha mobilitzat de seguida els serveis d'emergència, que s'han afanyat en una intervenció ràpida per salvar-li la vida.

Què ha passat?

Segons ha confirmat Protecció Civil a través de Twitter, el succés es va produir a mig matí, quan un home d'aproximadament 20 anys es trobava en una cala de caràcter rocós. Va ser tret de l'aigua inconscient i traslladat a la vora, on se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit.

La policia ja ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'incident. De moment, es considera la possibilitat d'un engoliment de mar o un cop contra les roques com a causes desencadenants, tot i que s'esperen els resultats dels primers informes forenses i les diligències que s'estan duent a terme.

Un entorn complicat

El lloc dels fets se situa a Cala Banys, un enclavament recòndit de Lloret de Mar, a la comarca de la Selva (Girona). Aquesta cala, coneguda per la seva bellesa natural i per estar envoltada de roques i pins, no compta amb socorristes permanents, fet que la fa especialment perillosa durant els mesos d'estiu.

Tot i el seu atractiu visual —amb penya-segats rocosos, aigües cristal·lines i ombres proporcionades per la seva vegetació—, aquesta zona requereix prudència: els corrents i fons abruptes obliguen a ser més prudents

SEM i Bombers

L'avís als cossos d'emergència va arribar a quatre minuts per les 11:30 del matí. Al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions de bombers, que van realitzar les primeres maniobres de rescat. Posteriorment, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar dues unitats terrestres, els equips de les quals van continuar les tasques de reanimació a la vora.

Malgrat els esforços coordinats entre bombers, SEM i Protecció Civil, el jove no va poder ser recuperat amb vida. Un portaveu d'Emergències ha confirmat que l'home romania inconscient i que els intents per reanimar-lo van resultar infructuosos.

Riscos en zones rocoses durant el bany

Les costes catalanes amaguen en els seus racons paisatges de gran bellesa, però també perills. Les cales rocoses són més susceptibles a canvis bruscos de corrent, onatge inesperat o superfícies dures i esmolades sota la superfície. Això fa que els cops contra el fons, les caigudes en entrar a l'aigua o els mareigs sobtats siguin perills reals.

Els experts recomanen banyar-se sempre en zones vigilades, respectar les senyalitzacions de perill i, si s'opta per cales aïllades, fer-ho acompanyat, evitant situacions de risc innecessàries.