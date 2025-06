Incendi en una residència de gent gran: Diversos atesos pel SEM

per Mireia Puig

La tranquil·litat de la nit pot veure's interrompuda en qualsevol moment per un incident que posa a prova la reacció dels serveis d'emergència. De vegades, un simple avís a altes hores de la matinada activa tot un desplegament professional capaç de marcar la diferència entre l'ensurt i la tragèdia.

L'incendi que va mobilitzar els serveis d'emergència

La passada matinada, un incendi a l'interior d'una residència de gent gran va obligar a mobilitzar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Segons fonts oficials, l'avís va arribar pocs minuts després de la mitjanit, moment en què es va alertar d'un foc confinat en una de les habitacions del centre.

El succés es va produir a la localitat de Deltebre, a la província de Tarragona, on el cos de bombers va desplegar fins a quatre vehicles i un equip de professionals perfectament equipats per intervenir en aquest tipus de situacions de risc.

| Canva

Les primeres informacions apunten que el foc es va originar en una de les habitacions i, tot i que va quedar ràpidament controlat, el fum es va expandir per l'interior de l'edifici, complicant l'evacuació i obligant a extremar les precaucions.

27 persones evacuades i habitacions ventilades

La prioritat absoluta en aquests casos és garantir la seguretat de tots els residents. Davant l'acumulació de fum, els bombers van decidir evacuar immediatament 27 persones que es trobaven a la residència. El procediment va ser coordinat i ràpid, permetent que tots els afectats fossin posats a resguard en pocs minuts.

Els professionals també es van encarregar de ventilar tot l'edifici, assegurant-se que totes les habitacions quedessin lliures de restes de fum tòxic abans de permetre el retorn dels residents a les seves habitacions. Segons les imatges difoses pel mateix cos de bombers, la intervenció es va realitzar amb els equips de respiració autònoma habituals, garantint així la protecció dels intervinents davant la possible presència de gasos nocius.

El SEM atén diverses persones afectades pel fum

L'aspiració de fum és un dels principals perills en aquest tipus d'emergències, especialment entre persones grans o amb mobilitat reduïda. Per aquest motiu, diversos equips del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a la residència per atendre els evacuats i fer un seguiment mèdic immediat.

Tot i que les fonts oficials no han detallat el nombre exacte de persones ateses ni la gravetat dels símptomes, sí que confirmen que diverses persones van requerir assistència sanitària després de l'exposició al fum.

| Govern

En successos com aquest, la rapidesa en la intervenció és clau per minimitzar els riscos d'intoxicacions greus, especialment en una residència de gent gran on molts dels residents presenten patologies prèvies.

Anàlisi: la importància de la prevenció i la coordinació en emergències

El que ha passat a Deltebre posa de relleu, un cop més, la importància de la prevenció i la correcta coordinació entre serveis d'emergència. Un incendi en una residència de gent gran sempre és motiu de màxima preocupació pel risc que implica per a persones especialment vulnerables. La intervenció ràpida i eficaç dels Bombers de la Generalitat, juntament amb la tasca sanitària del SEM, va permetre evitar conseqüències més greus en aquest succés.