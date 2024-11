Tragèdia a la C-31: Una morta i dos ferits greus en un accident

Circular per carretera implica assumir un risc constant, i per això l'atenció al volant ha de ser màxima en tot moment. Els imprevistos poden passar en qualsevol instant, i les conseqüències d'una distracció o d'un accident fortuït poden ser devastadores. La tragèdia viscuda ahir a la C-31, a l'altura de Siurana (Alt Empordà), n'és un recordatori.

A les 12.19 hores, dijous 28 de novembre, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un greu accident en aquesta via. Per causes que encara estan sota investigació, un cotxe i una moto van col·lidir, provocant un desenllaç fatal. L'acompanyant de la moto, la identitat de la qual no ha estat revelada, va perdre la vida a l'acte. El conductor de la moto i el del turisme van resultar ferits de gravetat i van ser traslladats a centres hospitalaris per rebre atenció mèdica urgent.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar quatre unitats per assistir els ferits, mentre que els Bombers de la Generalitat també van acudir amb una dotació per col·laborar en les tasques de rescat. La policia va habilitar un pas alternatiu a la C-31, que va romandre parcialment tallada durant diverses hores, generant importants retencions a la zona.

| @112

Xifres catastròfiques

Amb aquesta víctima, ja són 126 les persones mortes en accidents de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya des de començament d'any. D'aquestes, 47 són motoristes, una xifra alarmant que subratlla la vulnerabilitat dels que circulen en vehicles de dues rodes. En aquest cas, l'impacte entre el cotxe i la moto va tenir conseqüències especialment greus a causa de la fragilitat dels ocupants de la moto davant d'un vehicle més gran.

L'accident ocorregut a la C-31 posa de manifest la necessitat extremar les precaucions, tant per als motoristes com per als conductors d'automòbils. Les investigacions determinaran les causes exactes d'aquest sinistre tràgic, però els experts en seguretat viària insisteixen en la importància de respectar les normes de trànsit i mantenir una conducció defensiva.

La pèrdua de l'acompanyant de la moto deixa un profund buit en els seus éssers estimats i representa un cop dur per a tota la comunitat. Les autoritats locals han expressat els seus condols a la família i han reiterat el seu compromís amb la seguretat viària, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.

La C-31, una via molt transitada a la regió, és escenari freqüent d'accidents de trànsit, cosa que planteja la necessitat d'avaluar possibles millores a la seva infraestructura. Mentrestant, els conductors han de ser conscients dels riscos inherents a la conducció i actuar amb responsabilitat per evitar més tragèdies a les nostres carreteres.